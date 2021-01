Ivana Vrtalová, místostarostka Trojanovic, pod které část Pusteven spadá, pro Deník sdělila, že Josef Petr, který v současné době žije v Brně, navštívil obec ke konci roku 2019.

„Přišel s tím, že Pustevnám chybí duchovní stránka, že se to převrátilo do komerce, a že by bylo dobré připomenout prapůvod Pusteven. Původně měl vizi, že by se Jurkovičova zvonička, která je na louce nedaleko Maměnky, přesunula na místo, které popsal. Jako důchodce si pamatoval zbytky poslední poustevny,“ řekla Ilona Vrtalová.

Informace, kde přesně pobýval koncem 18. století poslední poustevník Felix, se rozcházejí. „Ale mělo by to být po pravé straně pod horní stanicí lanovky směrem k vyhlídce Cyrilka, nedaleko chaty Šumná,“ pokračovala Ivana Vrtalová.

Poustevna byla zřejmě ukrytá na okraji lesa

Starosta Trojanovic Jiří Novotný doplnil, že kdysi býval les až do úrovně dnešní chaty Šumná a hlavní život se odehrával na louce. Poustevna byla zřejmě ukrytá na okraji lesa. Z kresby trojanovského malíře Jana Knebla je zřetelné, že k poustevně vedla alej mladých buků.

Loni obec oslovil Pavel Cupák, nábytkový designér, jenž má dílnu a galerii v bývalé základní škole v Trojanovicích. „Přišel s myšlenkou, že by si rád dal před ateliér na obecní pozemek zvoničku, kterou vyrobí. Obec sice řekla, že tam ji nemůže dát, ale že by byla ideální právě na Pustevny. Tak se vlastně dvě myšlenky sešly,“ dodala Ivana Vrtalová.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Model zvoničky v ateliéru autora Pavla Cupáka. Foto: Deník/Ivan Pavelek

Zvonička by měla být vysoká okolo čtyř a půl metru a měla by být osazená kopií dochovaného zvonu z poslední poustevny. Pavel Cupák již má její model hotový. Bude z dubového dřeva. Dub má odhadem kolem 360 a 380 let.

Dub z doby, kdy žil poustevník

„Už dlouhá léta sbírám po republice takzvanou přesílenou hmotu - duby, které se nevejdou nikomu na pilu, na katr. Takže se to prakticky prodává za cenu paliva, řeže se to na koláče a pak se to hází do kamen. Já se to snažím skupovat. Jsou to stromy, které mají průměr nad jeden metr. Jeden jsem sehnal na druhém konci republiky. Je to krásný strom, který pochází z doby, kdy žil poslední poustevník na Pustevnách,“ uvedl pro Deník Pavel Cupák.

Zvonička bude vyrobená z jedné desky, v níž bude vyřezaná silueta postavy. Na vrcholu zvoničky bude gotický oblouk, který podle autora představuje základní myšlenku víry. Vyříznutá postava bude stát vedle zvoničky.

„Mají k sobě nakloněné hlavy, což je symbol provázanosti člověka, který je ve víře i toho, kdo je mimo víru,“ vysvětlil symboliku díla Pavel Cupák a dodal, že vyřezaný kruhový otvor v postavě naznačuje duši, která se symbolicky vrací do štítu zvoničky v podobě kruhu. „Zvon bude místo srdce věřícího, tedy v té siluetě uvnitř kapličky, doplnil Pavel Cupák.

Pokud vše půjde dobře, zvoničku by mohli návštěvníci Pusteven vidět na vlastní oči už v letním období. „Obec potřebuje souhlasy vlastníka pozemku, památkářů a také stavebního úřadu. Vše je na dobré cestě,“ poznamenala místostarostka Ivana Vrtalová a dodala, že výroba a stavba zvoničky mají být hrazené z veřejné sbírky, kterou chce obec spustit 1. března na platformě Hithit.