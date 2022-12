"Postupně dle počasí zasněžujeme další sjezdovky a o otevření Roháče, Myšáku, Kazmarky a Čerťáku budeme informovat," vzkazuje svým příznivcům Ski Aréna Karlov.

V Jeseníkách už začala běžkařská sezona, upravených tras bude přibývat

V neděli 11. prosince se zde lyžuje až do 21 hodin. Při zakoupení skipasu online zde celodenní lyžování pro dospělého stojí 650 korun a pro děti do dvanácti let 475 korun. Na pokladně je to samozřejmě dražší, ale existuje také řada různých slev jako třeba rodinné, skupinové nebo studentské jízdné.