Můžeme mít sebelepší dentální pomůcky, ale bez správné techniky čištění nikdy nedocílíme krásného a zdravého chrupu. Pravidelné odstraňování zubního plaku bychom si měli vštípit už od útlého dětství. „Naučit se správně čistit zuby je jednou z nejlepších investic do dítěte,“ říká Nikol Otruba Kotasová, dentální hygienistka z Brna.

Podle zubní hygienistky Nikol Otruba Kotasové dvě minuty na pořádné vyčištění zubů nestačí. | Foto: Deník

V poslední době se proklamuje, že elektrické kartáčky vyčistí lépe než ty klasické. Je to pravda?

Instruovaný člověk s klasickým kartáčkem dosáhne při čištění stejných výsledků, jako člověk s elektrickým. Jinými slovy, téměř každý zvládne po nácviku správné techniky čištění docílit dobrých výsledků. Je důležité správnou techniku učit už nejmenší děti, rodiče by na čištění u dětí měli dohlížet i třeba do 15 let. Naučit se správně čistit zuby je jednou z nejlepších investic do dítěte.