Tenhle tréninkový trend je jiný – pěkná postava, síla a dobrá kondice jsou v něm jaksi vedlejším produktem. To, oč tu jde především, je být v harmonii sama se sebou i se světem. | Foto: Vladimír Holly Holan

Celý fitness svět stojí na nabídce rychlých řešení: zhubněte za deset týdnů, naberte svaly za dva měsíce… Obvykle to sice zní krásně, ale když už se vám to opravdu podaří, efekt bude pravděpodobně jen velmi krátkodobý. Celých sedm let, kdy jsem se živila jako trenérka, jsem pracovala s klienty, kteří přišli s touhou řešit problém. Ať už se jednalo o nedostatečnou sílu, fyzičku, nadváhu nebo zdravotní problémy, skoro vždy doufali, že to napraví pár hodin týdně ve fitku. Ideálně s pomocí proteinových drinků, spalovačů a dalších berliček. Jenže tak to nefunguje.