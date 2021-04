Oznámení společnosti přišlo jen několik hodin poté, co americké regulační orgány doporučily přestávku v její aplikaci v USA do doby, než se prošetří informace o potenciálně nebezpečné srážlivosti.

„Prověřujeme případy v Evropě, proto jsme se rozhodli preventivně odložit zavádění naší vakcíny,“ uvedla firma ve své zprávě.

Zpoždění bude další ranou pro evropské vakcinační plány, které dlouhodobě trápí nedostatek očkovacích látek, logistické problémy a obavy z neobvyklých krevních sraženin u minimálního počtu lidí, kteří obdrželi vakcínu AstraZeneca, napsala agentura AP.

Některá státy Evropské sedmadvacítky totiž kvůli možnému nebezpečí již před časem přistupovaly k dočasným omezením vakcinací právě AstrouZenekou u starších věkových skupin, které jsou přitom nejvíce ohroženy vážným proběhem covidu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA už před víkendem prohlásila, že řeší případy extrémně vzácných krevních sraženin u lidí, který byla podána tato americká vakcína. Americké regulační orgány Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dnes uvedli, že i ony vyšetřují podobné případy, k nimž došlo v USA šest až třináct dní po vakcinaci. Jedná se o ženy ve věku 18 až 48 let, jedna z nich z tohoto důvodu zemřela. Sraženiny byly nalezeny v žilách, které odvádějí krev z mozku, a jejich výskyt doprovázela snížená hladina krevních destiček, které za srážlivost spoluzodpovídají, čímž se značně ztížila následná léčba.

Není jasné, zda existuje souvislost

Evropská agentura EMA po úterním oznámení amerických regulačních orgánů uvedla, že „v současné době není jasné, zda existuje příčinná souvislost mezi očkováním vakcínou Johnson & Johnson a těmito sraženinami. Po podrobném šetření rozhodneme, zda budou přijata nezbytná regulační opatření.“

Unie si objednala od Johnson & Johnson 200 milionů dávek pro rok 2021. Británie 30 milionů. Francie očekávala, že tento týden obdrží 200 tisíc dávek a plánovala ji podávat od příštího týdne lidem starším 55 let. Celkově očekávala Paříž do konce června dodávku ve výši osmi milionů dávek. Německo tento týden mělo dostat 233 tisíc dávek, do konce června pak přes deset milionů.

„Nemáme žádné datum, kdy by mohly dodávky naběhnout,“ sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Hanno Kautz, podle něhož nemá Berlín v záloze ani žádný plán na změny ve vakcinační strategii.

První vakcíny společnosti Johnson & Johnson měly do ordinací českých lékařů dorazit příští týden. Mělo to být 14 400 dávek, o týden později pak dalších 24 tisíc dávek. Česko má celkem objednáno kolem dvou milionů dávek této očkovací látky.

„Může to mít na jedné straně nedozírné následky. Dorazit měly do Evropy miliony dávek. Na druhou stranu dnešní zprávy znamenají, že kontrolní systém funguje. Pokud chceme být obezřetní, musíme počkat,“ uvedl pro AP prezident Mezinárodní federace Červeného kříže Francesco Rocca.