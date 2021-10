Radiofrekvenční energii využili k léčbě refluxní nemoci jícnu, která postihuje až 20 procent české populace, lékaři plzeňské fakultní nemocnice. V České republice to bylo úplně poprvé.

Gastroenterolog Karel Balihar. | Foto: archiv Deníku

Co je refluxní choroba jícnu

Při refluxní nemoci jícnu se žaludeční obsah vrací do jícnu a poškozuje jeho sliznici. Projevuje se řadou příznaků, mimo jiné pálením žáhy, vtékáním žaludečního obsahu do jícnu a úst, obtížným polykáním, pocitem cizího tělesa v krku, bolestí na hrudníku, chrapotem a řadou dalších obtíží.