Lásku si lze jen těžko představit bez sexu. Pokud vám to v posteli momentálně skřípe, věnuje pozornost tomu, co jíte. Jídlo má totiž na sex mnohem větší vliv, než by se mohlo zdát. Významně ovlivňuje vaše libido, míru vaší vzrušivosti a má vliv i na orgasmus. Vybrali jsme nejčastější problémy, s kterými se páry v sexu potýkají, a rozebrali je z pohledu tradiční čínské medicíny, ale i západní vědy. A poradíme, co změnit v kuchyni, aby vám to lépe fungovalo i v ložnici.

Jestli vám to v posteli momentálně skřípe, věnujte pozornost tomu, co jíte. Jídlo má totiž na sex mnohem větší vliv, než se zdá. | Foto: Shutterstock

Pokud chybí chuť na sex, může za to slabá energie (čchi) ledvin a také nedostatečně vyživená krev. Ledviny jsou považovány za kořeny našich reprodukčních orgánů a také za rezervoáry naší esence. Vyčerpáme-li energii ledvin zcela, hra skončila. Nejenže si už neužijeme dobrého sexu, ale dny na tomhle světě jsou pro nás v tomto těle sečteny. Proto je dobré se o energii našich ledvin starat. A protože energii doplňujeme spánkem, jídlem a dýcháním, to, co si dáváme na talíř, je zásadní. A to nejen pro vyživení naší krve a pro naše přežití, ale i pro náš sexuální apetit.