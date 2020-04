A pozor: pokud dokážete Adolfa Blechu napodobit a pošlete nám video nebo fotografie ze svého cvičení, můžete vyhrát ceny za 1500 korun! Více na konci tohoto článku.

Zůstal u sportu. Je to pár let, co Adolf Blecha běhal po palubovce a sázel jeden gól za druhým. Teď se z házenkáře stal kondiční trenér. Připravuje své následovníky a navrch ještě plavce.

A právě bývalý reprezentant Blecha je dalším z řady úspěšných sportovců, který čtenářům Deníku v době nouze nachystal speciální cvičení. Tentokráte navíc nejde o nic těžkého.

„Zkuste to,“ láká muž, jenž za rok oslaví padesátiny.

Ve cvičení se zaměřil na posílení nohou, koordinaci a zpevnění středu těla. „Využil jsem pařez v přírodě,“ usmál se Blecha.

Trojnásobný český mistr v házené vystudoval v Plzni pedagogickou fakultu, obor sport. Moc dobře tak ví, jaké cviky jsou třeba.

Navíc: od roku 2014 je kondičním trenérem plavecké Slávie VŠ Plzeň a od letošního ledna i házenkářského Talentu Plzeň.

Obojí jde podle jeho názoru snadno zkombinovat – asi vás to překvapí, ale nejde o moc rozdílné disciplíny.

„Házenkáři dělají kontaktní sport, v němž se mohou dostat do střetu s protihráčem. V plavání je to tak, že voda je labilní plocha a plavec v ní musí pracovat tak, aby byl jeho výkon co nejlepší. Potřebujete výbušnost,“ uvedl kondiční trenér.

Na závěr přidal vzkaz pro čtenáře: „Mějte se krásně, všem vám přeju hlavně zdravíčko, pečujte o sebe.

