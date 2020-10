Na jedné straně seděl v Ostravě senát zdejšího krajského soudu, ve stejný okamžik se ve více než tisíc kilometrů vzdáleném Kosovu nacházel u místního soudu obžalovaný Albánec Kujtim G. (44 let). Mlčky si vyslechl rozsudek, kterým byl za účast na únosu a vydírání podnikatele z Ostravy odsouzen k podmíněnému tříletému trestu s odkladem na zkušební čtyřletou lhůtu. Verdikt není pravomocný.

Únos

Společně s Kujtimem G. byl souzen i Polák Kamil M., u něhož ale soud rozhodl o vyloučení věci k samostatnému projednání. Oba cizinci měli společně s dalšími neznámými Albánci unést ostravského podnikatele. Stalo se tak v roce 2015. Obchodníka vylákali na schůzku do centra Ostravy. Když dorazil, násilníci ho napadli a vhodili do přistaveného vozidla VW Transporter.

„Povalili ho na podlahu vozu. Když se bránil, škrtili ho a spoutali mu ruce a nohy ocelovými pouty. Na oči mu nasadili neprůhledné brýle,“ uvedl žalobce s tím, že muže poté odvezli do domu v Ostravě-Kunčičkách. Zde ho chtěli přinutit k tomu, aby se před kamerou přiznal k účasti na velké krádeži mobilních telefonů za devět milionů korun. Obchodník však podíl na zločinu odmítl. Nakonec ho po několika hodinách odvezli domů.

Nic neudělali

Oba muži vinu důrazně odmítli a vše označili za nepochopitelný výmysl. Potvrdili, že podnikatele dobře znali, nikdy mu však neublížili. Prý jim sám volal, aby se někde sešli na pivo. V centru Ostravy jej na dohodnutém místě naložili a s dalšími lidmi odjeli společně do Kunčiček.

„Pili jsme, poslouchali hudbu a kecali,“ řekl Albánec s tím, že ke konfliktům, neshodám či násilí nedošlo. To prohlásil i Polák. Muž prý neměl žádná zranění. „Nevím, jak ta jeho zranění vznikla, to bych taky rád věděl. Když jsme odcházeli, nic neměl,“ vypověděl Polák.

Podle soudu pachatelé vzali podnikateli hotovost ve výši 430 tisíc korun. Také ho chtěli přimět k vyplacení devíti milionů korun, což měla být hodnota údajně ukradených mobilních telefonů.

Albánci původně hrozilo pět až dvanáct let. Po novele trestního zákoníku, jež vstoupila v platnost 1. října, se však dostal do nižší sazby, a to od dvou do osmi let. Novela totiž upravila hranice výše škod, které jsou důležité pro právní kvalifikaci. Zmíněných devět milionů korun již není považováno za škodu velkého rozsahu, ale „pouze“ za značnou škodu.