Dřevěné hranoly měli v rukou útočníci u mezinárodního sporu, ke kterému došlo v noci před jednou z hospod na Novojičínsku. Případ šetří novojičínská kriminálka.

„V těchto dnech kriminalisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublíženi na zdraví ve stadiu pokusu a ze spáchání přečinu výtržnictví, kterých se měli dopustit dva muži ve věku 34 a 39 let běloruské národnosti," uvádí mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

„Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak oba výše uvedení muži se pár minut po dvaadvacáté hodině večerní 11. května 2023 před budovou místní restaurace v obci Stachovice u Fulneku dostali do slovní rozepře se dvěma muži ve věku 34 a 36 let slovenské národnosti a následně za použití nalezených dřevěných hranolů tyto muže napadli i fyzicky, a to opakovanými údery po jejich celém těle," pokračuje mluvčí.

Oba napadení muži utrpěli různá středně těžká zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a v novojičínském nemocničním zařízení.

Prvotními procesními úkony ze strany policistů z Obvodního oddělení ve Fulneku a novojičínských kriminalistů byli oba muži běloruské národnosti bezprostředně po jejich protiprávním jednání a chování zadrženi a bylo jim sděleno obvinění ze shora uvedené trestné činnosti.

„Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně byli oba muži vzati do vazby ostravské Vazební věznice. Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů," doplnil mluvčí policie.