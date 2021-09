Při úmyslně založeném požáru v 11. patře věžového domu v Bohumíně zemřelo vloni 8. srpna jedenáct lidí, z toho pět po skoku z výšky. Mezi oběťmi byly i děti a těhotná žena. V bytě probíhala oslava, které se zúčastnili i příbuzní Zdeňka K., včetně manželky, jež se od něj odstěhovala do bytu k synovi.

I bez jejich souhlasu je ale možné dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a Zdeňkem K. uzavřít. Poté by o jejím schválení, či neschválení rozhodoval soudu.

Ti ale do samotné dohody mezi žalobcem a Zdeňkem K. o výši trestu zasáhnout nemohou, a to ani prostřednictvím svých právních zástupců. Dostanou pouze prostor k vyjádření se k nárokům na náhradu škody a postoji Zdeňka K. k jejich požadavkům.

Podle všeho je Zdeněk K. smířen i s doživotím. To je taky jediný trest, který by akceptovali pozůstalí.

„Dá se říct, že má představa by mohla být akceptována, což je patrné z návrhu pana obviněného, který mi sdělil svou představu,“ řekl již dříve Deníku Michal Król.

Bohumínský žhář Zdeněk K. (55 let), který vloni v srpnu při úmyslně založeném požáru ve věžovém domě zavinil smrt jedenácti lidí, je zřejmě smířený s osudem. Podle informací Deníku je ochoten přijmout trest ve výši 30 let nebo i doživotí.

