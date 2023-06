/FOTO/ Doposud největší případ celníků z Česka i Polska minulý měsíc úspěšně skončil zadržením téměř dvacítky lidí. Pod vedením protidrogového oddělení celní správy z Brna se povedlo vyšetřovacím týmům z Česka, Polska a Slovenska odhalit mezinárodní skupinu, jejíž členové ve velkém vyráběli a prodávali nelegální anabolika za desítky milionů korun. Čeští lídři skupiny jsou z Brna, stejně jako většina bílých koňů, které využívali k platbám.

Celníci provedli razii kvůli výrobě anabolik. | Video: Celní správa

Podle zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel Davida Chovance jde o výjimečný případ. „Doposud jsme případ takového rozsahu neřešili. Jak z pohledu mezinárodního, tak z pohledu množství vyráběných a distribuovaných anabolik, které jsme odhalili," sdělil Chovanec. Zároveň se jedná o kauzu s mimořádně vysokými výnosy z trestné činnosti, jde zhruba o sto milionů korun.

Steroidy pro Ameriku

Vyšetřování mezinárodní skupiny začalo před dvěma lety poté, co celníci na Ruzyňském letišti zadrželi podezřelou zásilku. Šlo o steroidy mířící z brněnské pošty do Ameriky. Práce vyšetřovatelů vyvrcholila letos na konci května raziemi v Česku, Polsku a na Slovensku. Zadrženo bylo celkem devatenáct lidí, z nichž sedm je nyní ve vazbě. Trestně stíháno je šestnáct členů gangu.

Česká větev skupiny sídlila v Brně, v Polsku šlo především o zločince z okolí Opolí a na Slovensku zasahovali celníci v Košicích a Prešově. Často šlo o bývalé kulturisty a lidi s kontakty ve světě sportu.

Někteří ze členů skupiny také prodávali klasické výživové doplňky, což jim umožnilo lépe krýt prodej zakázaných látek. „Všichni mají čisté trestní rejstříky, maximálně nějakou dávno zahlazenou výtržnost z mládí. Jsou to normální etablovaní spoluobčané, do kterých byste to neřekli," popsal státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně Robert Hanuš.

Podívejte se, jak razie vypadala

Zdroj: Celní správa

Při domovních prohlídkách zabavili celníci zločincům kromě majetku v hodnotě přesahující osmdesát milionů korun také 158 kilogramů hotových tablet a 166 kilogramů látek určených k výrobě anabolik. „Zastavením této skupiny vznikne celkem dost velká díra na nelegálním trhu se steroidy, která zasáhne víceméně celou Evropu," řekl Hanuš. Nejvíce odběratelů prý našla skupina ve Francii, kromě Evropy ale posílali anabolika i do Ameriky.

Vlastní výroba

Nelegální prášky si vyráběli zločinci sami v Polsku i v Česku a používali své značky. „Když si představím to prostředí, kde jsme byl já, tak tam se látky vyráběly v prostředí naprosto nevyhovujícím," vylíčil Hanuš. Například v Čočkově mlýně na Hranicku, kde měl gang jednu ze svých výrobních linek, mezi surovinami k výrobě anabolik ležela psí lejna.

Kromě nehygienického prostředí a nejistého původu látek, které k výrobě zločinci používali, jsou steroidy nebezpečné také kvůli svým vedlejším účinkům. „Používání steroidů má vliv nejen na fyzické, ale i psychické zdraví. Má potenciál způsobit závislost a může zvyšovat agresivitu," vyjmenoval negativní důsledky vedoucí Polské antidopingové agentury Michal Rynkowski.

Podle Hanuše uživatelé nelegálních anabolik cílí na vnější krásu i za cenu zdraví. „Důsledky přichází krůček po krůčku a velice plíživě. Řada lidí si to neuvědomuje a raději zaplatí cenu za krásu svým zdravím, třeba za deset let," vysvětlil státní zástupce.

Profil zákazníků

Typičtí odběratelé produktů jsou především kulturisti a lidé, kteří trénují amatéry i profesionály v posilovnách. K cílovým zákazníkům se tak podle celníků steroidy dostávají přímo v posilovnách či na závodech. Především pandemie covidu ale způsobila nárůst prodeje anabolik přes internet.

„Největším dealerem drog i anabolik v Česku i po světě, je nevědomky pošta a různé doručovací společnosti. To je běžný trend," zmínil Hanuš.

Hlavní pachatelům hrozí jen za výrobu a prodej anabolik vězení na pět až dvanáct let. Těm, kteří kromě steroidů prodávali také efedrin, hrozí až osmnáctiletý pobyt za mřížemi.