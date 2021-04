Na základě zajištěných kamerových záznamů bylo zřejmé, že tyto činy mají na svědomí dvě osoby. Začalo rozsáhlé pátrání jak po pachatelích, tak po odcizeném zboží. "Vyhodnocením všech zajištěných důkazních materiálů, kriminalistických stop a operativním šetřením vedly stopy až do sousedního státu. Kriminalisté zjistili, že vloupání do těchto objektů mají mít na svědomí muži (r. 1979, 1988) státní cizí příslušnosti," uvádí mluvčí moravskosleszké policie Eva Michalíková.

Podívejte se na video z loupeží

Modus operandi byl v obou případech stejný. Spolupachatelé si měli už v sousedním státě z autopůjčovny zapůjčit vozidlo a přijet do Ostravy. Aby zjistili, jak obě prodejny uvnitř vypadají, měli si nejdříve objednat zboží přes internet a poté ho u výdejového pultu vyzvednout.

Koupili si toustovač a oblédli terén

V jednom případě si měli jít zakoupit toustovač a ten u pokladny zaplatit hotově. Měli tak dostatek času, aby zjistili rozložení prodejny. Ještě týž den či noc se měli do prodejny vrátit, ale tentokrát už maskovaní a s nářadím v ruce.

V prvním případě se měli do obchodu v Ostravě – Hrabůvce vloupat přes vstupní dveře a následně z regálů či skleněných vitrín, které měli rozbít, odcizit vše, co jim pod ruce přišlo.

"Stačila jim minuta k tomu, aby měli plné tašky mobilních telefonů, hodinek, tabletů či sluchátek. Způsobili tak svým jednáním škodu za více jak 230.000,- Kč. Poté stejnými dveřmi z místa měli utéct, nasednout do auta a odjet přes hranice do své země. Zhruba po třech týdnech se opakoval totožný postup, tentokrát ale s větší škodou. V Ostravě v Mariánských Horách se přes výlohu obchodu měli dostat do prodejny a opět během několika vteřin odcizit zboží za více jak 620.000,- Kč. V tomto případě měli odcizit více jak 40 kusů mobilních telefonů různých značek. Poté rychle z místa měli odjet opět přes hranice. Jak bylo vyšetřováním zjištěno, zcizené zboží měli prodat především ve své zemi. Kriminalisté i nadále prování kroky, aby se odcizené zboží dohledalo," řekla dále policejní mluvčí.

Komisař proti mužům zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci. V současné době jsou oba muži stíhání vazebně. Není vyloučeno, že stejným způsobem se mohli muži dopouštět obdobné trestné činnosti napříč celou republikou.