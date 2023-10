V polovině června jsme informovali o mimořádně citlivém případu - obvinění muže z Ostravy z trestných činů znásilnění a ohrožování výchovy dítěte. Těch se měl dopouštět při volnočasových aktivitách na chlapcích ve věku od 10 do 15 let. Kriminalistům se dalším šetřením povedlo zjistit, že zneužitých nezletilých chlapců bylo více, stejně jako dospělých, kteří se zneužívání dopouštěli…

Muž dlouhé roky působil v ostravském oddíle, který nabízel mimoškolní volnočasové aktivity pro děti. Na snímku z jednání u okresního soudu, který rozhodoval o uvalení vazby. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Aktuálně se již jedná o více než desítku zneužitých mladistvých hochů.

„Informace zjištěné v rámci výše uvedeného vyšetřování vskutku vedly k obvinění dalšího muže, a to pro zvlášť závažný zločin znásilnění a přečin ohrožování výchovy dítěte. Obviněný se měl v průběhu let 2014 až 2016 dopouštět různých sexuálních praktik vůči několika nezletilým chlapcům z oddílu, kde v té době působil. Nejednalo se vždy o volnočasové aktivity, v některých případech si chlapce měl zvát k sobě domů. Skutky páchal latentně, cíleně, někdy pod pohrůžkou ve formě psychického nátlaku, využívajíc svého postavení v oddíle či obecně role dospělého vzoru, autority. Rovněž on měl tak zneužívat důvěru chlapců a obdarovávat je i různými dárky. Měl jednat s vědomím, že chlapci neuměli mnohdy rozpoznat závažnost jednání. Muž si měl být vědom, že zcela jistě ohrožuje rozumový, citový i mravní vývoj chlapců," uvedla k nově zjištěným poznatkům policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Muž z Ostravy přes 20 let zneužíval nezletilé chlapce, policie hledá další oběti

Kriminalisté vyšetřovali obdobnou trestnou činnost v inkriminovaném oddíle již v roce 2017, kdy pro zvlášť závažný zločin mravnostního charakteru byl pravomocně odsouzený jeden muž. Jedná se o aktuálně obviněného, přičemž tento delikvent byl odsouzen i pro jiné, nyní už zadokumentované další skutky. Trestní stíhání je vedeno vazebně.

K tématu

Apel Policie České republiky