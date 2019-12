Soudce: „Slyšel jste obžalobu. Co na ni říkáte?“

Obžalovaný: „Cítím se vinen a očekávám trest.“

Soudce: „A jaký si ho představujete? Jste v sazbě pět až dvanáct let.“

Obžalovaný: „Vyhovovalo by mi devět let.“

Tento nezvyklý dialog se odehrál v úterý u Krajského soudu v Ostravě, který začal projednávat případ sedmadvacetiletého Patrika M. z Orlové-Lutyně. Muž závislý na drogách je obviněn z toho, že letos v únoru utekl z opavské psychiatrické léčebny, kde měl absolvovat nařízenou léčbu.

Cestou do domovské Orlové si v Ostravě najal taxikáře. Po příjezdu na místo však místo placení vytáhl z kapsy skleněný střep a na řidiče zákeřně zaútočil.

Taxikář utrpěl řadu řezných zranění, naštěstí se dokázal ubránit. Poté sám útočníkovi vydal peněženku s několika stovkami korun. Podle znalců jen shodou šťastných okolností a díky motoristově obraně nedošlo k vážnějším následkům. Moc nescházelo a muž mohl přijít o oko. „Kdybych jen tušil, co je to za člověka, nikdy bych ho samozřejmě nevzal,“ řekl Deníku taxikář, který zdůraznil, že bývá velmi obezřetný, tentokrát ale pasažéra špatně odhadl.

Patrika M. zadržela policie o den později v Orlové v souvislosti s jeho útěkem z opavské léčebny. Násilník se ochráncům zákona postavil na odpor. Vzal lahev, kterou se snažil rozbít úderem o zem. Když se mu to nepodařilo, napadl jednoho ze členů hlídky.

„Zasáhl mě lahví trochu do obličeje, ale nebylo to nic vážného,“ uvedl policista, který již tehdy s kolegy tušil, že by Patrik M. mohl mít na svědomí i přepadení taxikáře.

Muž po zatčení nevypovídal. Usvědčil ho však taxikář i stopy zajištěné v autě. Nyní se obžalovaný ke všemu před soudem přiznal. Hlavní líčení pokračuje ve středu výslechy znalců. Rozsudek by mohl padnout ve čtvrtek.