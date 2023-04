Oči pro pláč zůstaly i téměř osmdesátileté paní V. z Opavska, která v pondělí dorazila ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten se začal zabývat případem tří představitelů zmíněné firmy. Petru M. (49 let), Evě Č. (64 let) a Alexandře Č. (34 let) hrozí pět až deset let vězení.

V kauze figuruje na tři sta investorů. Škoda byla vyčíslena na 50 milionů korun. Jen přednesení obžaloby by státní zástupkyni zabralo téměř celý jednací den. Jak oznámil předseda senátu, soud se proto rozhodl využít strojové čtecí zařízení, což znamená zkrácení doby minimálně o dvě hodiny.

Paní V. reagovala na internetovou nabídku. Koupila si dva dluhopisy v celkové hodnotě 100 tisíc korun, další dva tisíce činily poplatky. „S různými dluhopisy jsem měla z minulosti dobré zkušenosti. Vždy jsem byla spokojená. Tak jsem to zkusila i tentokrát. Viděla jsem reklamu na internetu. Dluhopisy jsem obdržela poštou, nebyla jsem nikde na úřadovně,“ líčila své zážitky paní V. Dvakrát ročně jí měly být vyplaceny slíbené úroky ve výši přesahující devět procent. „Nedostala jsem žádné úroky, nedostala jsem zpět ani tu jistinu,“ posteskla si paní V.

Naštěstí s manželem měli i jiné úspory, takže se do existenčních problémů nedostali. „Jsme s manželem, máme dvojí příjem, pomáhaly nám děti,“ řekla paní V.

Když vyšlo najevo, že investice nevyšla, vyslechla si od blízkých své. „Nedivím se, byla to chyba,“ řekla paní V., která se stará o domácí finance. „Manžel na to není,“ vysvětlila. O peníze investované do dluhopisů i úroky hodlá bojovat. Nakolik ale uspěje, sama netuší.

Obžaloba

Podle obžaloby Petr M. jako jednatel společnosti ABC Služby, Eva Č. v pozici koordinátora služeb a Alexandra Č. coby asistentka vedoucí obchodního oddělení této společnosti měli po předchozí dohodě a vzájemné součinnosti vydávat dluhopisy firmy ABC Služby a jiných subjektů na financování fiktivních stavebních projektů v řádech desítek milionů korun. Firma zpočátku svým závazkům dostála, později ale přestala úroky vyplácet a jistiny nevracela.

Obžalovaní nejprve dluhopisy vydávali na firmu ABC Služby, později prostřednictvím dalších osob pronikli do jiných společností, jejichž dluhopisy se poté objevily v nabídce. Výnosy z emise měly být například využity k výstavbě několika domovů pro seniory.

Webové stránky ABC Služby již nefungují. Firma se ale nadále prezentuje na stránkách dluhopisy.cz, kde je mimo jiné uvedeno.

„Společnost ABC Služby. s. r. o. byla založena v roce 2008 a až do roku 2015 se zabývala převážně úklidovými a dokončovacími stavebními pracemi. V první polovině roku 2015 však změnila majitele a díky skvělým vztahům s tuzemskými i zahraničními partnery výrazně rozšířila své aktivity. Od té doby neustále roste, expanduje na německý trh a v současné době se zde chystá dokončit zakázky nízkoenergetických dřevostaveb za více než milion eur.“ Název společnosti ABC je údajně tvořen počátečními písmeny tří pilířů, na kterých stojí její činnost: Assistance, Business a Construct. Takto je to uvedeno na portálu dluhopisy.cz.

Chce vězení

Státní zástupkyně bude pro obžalované požadovat uložení nepodmíněných trestů. Nejvyšší hodlá navrhnout Evě Č., a to osm let. Důvodem je to, že dotyčná již byla v minulosti odsouzena za majetkový delikt.

Deník před zahájením procesu všechny obžalované oslovil s nabídkou prostoru k vyjádření. „Nebudu se vyjadřovat,“ řekl Petr M. Podobně reagovaly i obě ženy.

Jak dlouho hlavní líčení potrvá, není jasné. Táhnout se může i několik měsíců.