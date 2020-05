Šest cenných dřevěných židlí, počítačová myš, doutníky, zapalovače, cigarety. To je pouze krátký výčet věcí, které v minulých dnech ukradl osmnáctiletý mladík z Ostravy.

Muže při seskoku z okna do trafiky zachytila kamera. | Foto: Deník / VLP Externista

Vloupal se do osmi objektů napříč celou Ostravou. Celkem způsobil škodu za 150 tisíc korun. Ke všem činům se přiznal a projevil lítost. Vyjádřil také ochotu uhradit vzniklou škodu. Přesto mu hrozí přísný trest. Vzhledem k tomu, že kradl za stavu nouze, mohl by ve vězení strávit až osm let. Je obviněn z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.