Příčetnost

„Máme za to, že dokazování provedené před soudem prvního stupně bylo dostatečné. Z provedených důkazů jednoznačně vyplynulo, že obžalovaná měla v úmyslu poškozeného usmrtit,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik s tím, že celé hlavní líčení se neslo v duchu zjišťování příčetnosti obžalované. Ze znaleckých posudků vyplynulo, že trpí duševní poruchou, která je trvalého rázu. To vše mělo vliv na její příčetnost, která byla v době činu zmenšená. „Neměla ale vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti. Byla tak trestně zodpovědná,“ konstatoval Cik.

Co se týká zrušení rozsudku ostravského soudu, stalo se tak z formálních důvodů. Vrchní soud totiž odmítl zdůvodnění krajského soudu týkající se mimořádného snížení trestu. „Jsou zde důvody pro snížení trestu pod základní trestní sazbu, ale z důvodu zmenšené příčetnosti,“ vysvětlil Cik s tím, že sedmiletý let a ochranná léčba zůstaly stejné.

Co se stalo

K činu došlo v červnu loňského roku. Napadený pacient neměl šanci na obranu. „Byl zcela imobilní s nehybnými končetinami, trvale připojen na oxygenoterapii,“ uvedl žalobce, podle kterého žena několikrát přišla do pokoje, kde muž ležel. Z obličeje mu sundala kyslíkovou masku. „Byla přistižena zdravotní sestrou, která poškozeného připojila opět na přívod kyslíku a obžalovanou vyvedla z pokoje,“ dodal státní zástupce.

O hodinu později se Petra H. do pokoje vrátila znovu. Opět pacientovi sundala masku a podle žalobce mu začala do úst vkládat nemocniční igelitový plášť. V té chvíli se naštěstí objevil lékař. „Stála u jeho hlavy. Zařval jsem na ni, co tam dělá. V pravé ruce měla igelitový plášť, který muži vsunula do úst,“ uvedl lékař. Chytil ji za ruku, žena se však chovala agresivně.

„Kousala mě, útočila na mě. Snažila se mě škrábat. Měl jsem od ní kopance. Řvala na mě: Nech mě, zabiju tě!“ dodal lékař. Nakonec se mu podařilo ženu zpacifikovat. Seniora odtáhl, nasadil mu masku a navýšil přívod kyslíku „Plakal, v očích měl slzy. Ujistil jsem ho, že se mu nic zlého nestane,“ dodal lékař, který později dostal několik výhrůžek. Někdo mu také poškodil auto.

Chtěla jsem pomoci

Výpověď ženy byla hodně zmatená. Odmítla, že by chtěla někomu ublížit. Prý muži jen utřela koutky úst. „Chtěla jsem mu pomoci. Zachránit mu život. Měl kyslík na ústech a něco kolem. Řekla jsem si, že ho musím zachránit. Sebrala jsem, co se mi nejvíce líbilo. Vzala jsem modrý plášť. Sebrala jsem ten plášť, utřela jsem mu koutky a plášť hodila na zem. Pak se stala ta nehoda, že přišel pan doktor, zpacifikoval mě. Zmlátil mě jako nikdo. Asi to musel být boxer,“ doplnila.

Verdikt odvolacího soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.