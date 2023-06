Policie

Nedostavivší se dívku již dříve na žádost soudu hledala policie. Podařilo se ji najít, předseda senátu s ní dokonce telefonicky hovořil a sdělil jí termín hlavního líčení. Dostal příslib, že k soudu dorazí. Získal i její e-mailovou adresu, na kterou zaslal informace k jednání.

Obchod se sexem v MS kraji: noc za 10 tisíc, k prostituci nutila dceru i matka

Převzetí e-mailu však dotyčná nepotvrdila, marná pak byla snaha o další telefonické spojení. Mobil měla vypnutý. „Je nekontaktní,“ uvedl v pondělí předseda senátu. Soud se proto znovu obrátí na policii, kterou zřejmě požádá o předvedení svědkyně k hlavnímu líčení.

Blízká osoba

Ani další předvolaná žena jasno do případu nevnesla. Před soudní síní se s Alenou C. pozdravila. Pokývnutí hlavami a úsměvy dávaly tušit, že se velmi dobře znají. Dokonce natolik, že ji u soudu označila za osobu blízkou, a tudíž nebude vypovídat. Řadu let žila s jejím synem, a to i v době, kdy podle obžaloby docházelo ke kuplířství.

„Mám ji ráda. Mám k ní osobní a velmi blízký vztah. Proto využívám svého práva a nebudu vypovídat,“ prohlásila v pondělí u soudu. Na vyzvání senátu, aby blíže specifikovala svůj vztah k Aleně C., odpověděla: „Brala jsem ji jako tchyni, brala jsem ji i jako mámu. S řadou věcí jsem se jí svěřovala. Stále se občas stýkáme, i když jsme se s partnerem před necelým rokem rozešli. Také si voláme.“ Soud její argumenty uznal.

Buď, anebo

Mezi erosenkami byla i tehdy šestnáctiletá dívka. Měsíčně musela uspokojit sto i více klientů. Za půlhodinu sexuálních hrátek platili muži tisíc korun, za hodinu 1500 korun. Vše trvalo děsivé dva roky. Tehdy dostala od matky na výběr: Buď si na živobytí vydělávat sama a současně nevidět více své sourozence, které milovala, anebo začít poskytovat sexuální služby za úplatu a zůstat doma.

Matka z MS kraje prodávala šestnáctiletou dceru. Muži jezdili z celého regionu

Dívka si vybrala druhou možnost. Téměř všechny peníze odevzdávala matce. Obdržela jen zlomek výdělku, ze kterého pořizovala potřebné věci pro sourozence. Původně před soudem kromě Aleny C. stanula i zmíněná matka šestnáctileté dívky. Se státním zástupcem ale uzavřela dohodu o vině a trestu, na základě které jí Krajský soud v Ostravě vyměřil čtyři roky žaláře. Současně jí uložil povinnost zaplatit dceři náhradu nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun.

Dohodu mohla uzavřít také Alena C. Ve vězení by strávila tři a půl roku. To však odmítla. Státní zástupce nyní pro ni požaduje sedm let. Tvrdí, že kuplířka získala nejméně milion korun. Utratila je za zahraniční dovolené, část také naházela do automatů. Alena C. uvedla, že o věku šestnáctileté dívky neměla tušení. Kdyby prý věděla, že nemá osmnáct let, vůbec by se s ní nebavila. Obžalované hrozí pět až dvanáct let vězení. Hlavní líčení je naplánováno na tento týden. Zda padne rozsudek, není jasné.