Tisíce tablet drogy extáze, které končily i v proslulé Stodolní ulici, platby kryptoměnou bitcoin a transakce uskutečněné prostřednictvím temného webu, takzvaného darknetu, na němž se obchoduje i se zbraněmi a dalšími nelegálními věcmi. To vše je obsaženo v případu, v němž Michal H. figuruje.

V úterý stanul před senátem Krajského soudu v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedli i další čtyři muži z Ostravska, kteří se různým způsobem podíleli na následném prodeji extáze. Podle účasti na zločinech jim hrozí od jednoho do dvanácti roků vězení.

Organizátor

Hlavou skupiny byl Michal H. Právě on prostřednictvím darknetu drogu nakupoval. „Od anonymních prodejců postupně objednal a uhradil ve virtuálních měnách bitcoin různé množství drogy extáze, kterou si následně nechával zasílat prostřednictvím České pošty,“ uvedl státní zástupce. Šlo o bezmála dvacet tisíc tablet extáze a další drogy, které mu vynesly 700 tisíc korun.

Paradoxně muž byl zadržen až nějakou dobu poté, kdy se všemi drogovými obchody definitivně „sekl“. „Měl jsem obavy o rodinu, blížilo se narození dcery. Už jsem s tím nechtěl mít nic společného,“ prohlásil muž. Před minulostí ale neutekl.

Dva kriminální útvary nezávisle na sobě provedly velké drogové razie v Brně a Praze. Při domovních prohlídkách policisté zajistili dokumenty a počítače. Šlo o prodejce drog na darknetu. Obchodníci si kromě detailní databáze nechali i podací poštovní lístky s adresami klientů. Byl mezi nimi i Michal H.

Lítost

„Chtěl bych říct, že mě to velice mrzí, neuvědomoval jsem si, co to může způsobit. Byla to neuváženost,“ prohlásil muž. Od svého odhalení navštěvuje psychiatra. „Mám problémy s nespavostí a trpím panickými ataky,“ vysvětlil.

V úterý se u soudu ke všemu přiznal a prohlásil vinu.

„Činím tak dobrovolně a bez nátlaku,“ řekl Michal H., jenž ale zdůraznil, že devítiletý trest, o kterém se pro něj v obžalobě zmínil státní zástupce, považuje za příliš přísný. „Jsem připraven modifikovat svůj návrh na uložení trestu,“ reagoval na vývoj hlavního líčení státní zástupce. Institut prohlášení viny využili i zbývající čtyři obžalovaní, kteří si tak mohou zajistit nižší tresty. Jednání, při kterém již není nutné provádět rozsáhlé dokazování, bude pokračovat ve středu.