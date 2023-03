Fond dlužící Ostravanům miliardy, je v konkurzu. Pozor na lhůtu

Zbystřit by měli všichni investoři a věřitelé, kteří uvěřili slibům společnosti WCA International na výhodné zhodnocení vkladů. Společnost, do níž na šest tisíc lidí – především z Moravskoslezského kraje – svěřilo na dvě miliardy korun, je v konkurzu. Lidé teď mají pouhé dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

Podvedení lidé se musí přihlásit o své finanční pohledávky ve dvouměsíční lhůtě. | Foto: Deník/Miroslav Kucej