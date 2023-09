Vzhledem k projednávání choulostivých skutečnosti pokračoval proces s brněnským soudcem s vyloučením veřejnosti. Karel Knaifl je obžalovaný ze sexuálního nátlaku na nezletilou dívku.

Karel Knaifl (vpravo) u frýdeckomísteckého okresního soudu, 18. 9. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

V pondělí 18 září znovu stanul před okresním soudem ve Frýdku-Místku. Vrchní soud v Olomouci už dříve určil, že není vhodné, aby se věcí zabývaly soudy v Brně. Případ řeší soud ve Frýdku-Místku od prosince loňského roku.

„Dnes máme videokonferenci, pak bude hlavní líčení pokračovat zářijovým a říjnovým termínem,“ konstatovala v pondělí frýdecko-místecká soudkyně Sandra Vareninová, která navrhla ponechat v jednací síni pouze Karla Knaifla s advokátem a státního zástupce. Brněnský soudce je obžalován z ohrožování výchovy dítěte, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí mu za to až pětiletý trest za mřížemi.

Může rovněž přijít o soudcovský talár. V souvislosti se skandálem už byl Karel Knaifl dočasně zproštěn výkonu funkce soudce a čelí kárným žalobám, to jak ze strany ministerstva spravedlnosti, tak ze strany Nejvyššího soudu.

Sám Knaifl odmítl, že by obtěžoval nezletilou dívku, jenž byla obětí jiného pohlavního zneužívání a se kterou se dostal do styku právě při výkonu soudcovské funkce. Podle obžaloby Knaifl dívku opakovaně kontaktoval přes sociální sítě či osobně, a to navzdory upozorňování okolí, že se „to nehodí“. Údajně se jí snažil neúspěšně svést k sexu.

Vše vyšlo najevo, když Karel Knaifl dal dívce deset tisíc korun a ty pak jeho přítelkyně požadovala nazpět po pěstounské rodině, u které poškozená žila. Obžalovaný soudce to podle webu ceska-justice.cz označil za „noční můru, zlý sen a situaci jako z románu Franze Kafky“.