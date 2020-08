„Po patnácté hodině zaregistrovala hlídka strážníků na Orlovské ulici ve Slezské Ostravě řidiče a spolujezdkyni, kteří při jízdě na motocyklu neměli na hlavně nasazenou ochranou přílbu. Vzhledem k tomu se rozhodli vozidlo zastavit,“ upřesnila policejní mluvčí Vladimíra Zapletalová.

Kontrolou následně zjištěného 26letého řidiče motocyklu bylo skutečně zjištěno, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel a to do roku 2021. On však strážníkům uvedl, že řidičský průkaz nikdy nevlastnil, což mu však v jízdě vůbec nebránilo.

Situaci umocnila skutečnost, že 24letá spolujezdkyně neměla rovněž přilbu. Případ si převzali kolegové z Policie České republiky k dalšímu opatření.