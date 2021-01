Téměř ve všech ukazatelích došlo k výraznému poklesu. Platí to například o kapesních krádežích. V roce 2019 jich kriminalisté v Moravskoslezském kraji vyšetřovali více než 900, vloni to byla přibližně polovina.

„V některé dny panoval úplný klid, něco takového jsme nepamatovali. Většina obchodů byla zavřená, lidé zůstali doma, nejezdili městskou dopravou, takže nebylo koho okrádat,“ uvedl policista řešící tyto zločiny. Ubylo také vloupání do aut, bytů, rodinných domů i dalších objektů.

Majitele nezachránily ani zámky

Přesto existuje výjimka, a tou jsou krádeže bicyklů. Zde policisté zaznamenali nárůst. Zatímco za celý rok 2019 řešili 670 činů, jen do konce loňského listopadu to bylo 721 případů. Ve chvíli, kdy nefungovaly restaurace, kina, divadla, sauny a podobně, lidé ve velkém vyrazili na kola.

Bicyklové projížďky se staly populární i po částečném rozvolnění opatření. Poptávka po kolech raketově vzrostla. A zloději toho využili. Jeden z nich ukradl v Ostravě více než padesát kol. Způsobil škodu přesahující půl milionu korun. Většinou se zaměřoval na kolárny, kočárkárny a sklepy panelových domů, objevil se však také u prodejen a obchodních domů.

Majitele nezachránily ani zámky. Celkově se snížila nejen majetková, ale také násilná kriminalita. Nepotvrdily se tak obavy z nárůstu domácího násilí či vražd. Těch bylo vloni čtrnáct oproti osmnácti z roku 2019. Nepřímo se covid-19 zřejmě podepsal na jednom z vražedných činů.

Senior zabil manželku

Tragédie se stala 20. dubna v Krnově, kde dvaaosmdesátiletý muž brutálním způsobem připravil o život svou manželku (78 let). Jeho psychiku mohla částečně ovlivnit izolace během nouzového stavu.

Člověk zvyklý na společnost a různou činnost musel zůstat doma. Docházelo k hádkám, obviňováním, vše poté vyvrcholilo nepochopitelným útokem. Senior se přiznal a se žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud mu uložil osmiletý trest.

K TÉMATU

Přesné statistické údaje ohledně kriminality v Moravskoslezském kraji budou k dispozici v polovině ledna. Z vývoje během roku lze ale předpokládat, že celkový počet trestných činů se bude pohyboval kolem dvaceti tisíc, což by bylo bezmála o čtyři tisíce méně než v roce 2019. „Na vyhodnocení faktorů poklesu kriminality je brzy a my nejsme ti, kteří by disponovali jednoznačnou odpovědí, do jaké míry měla, či mohla mít epidemiologická situace vliv na pokles kriminality. Lze však uvést, že covid-19 bude jedním z těchto faktorů,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.