V dnešní době není nijak neobvyklé, že na parkovištích, zejména pak u větších nákupních center, dochází k nebezpečným situacím.

Tyto situace mohou být vyvolány nejen nepozornými řidiči, jak si mnozí myslí, ale může je vyvolat také neopatrný chodec.

Při vjezdu na parkoviště je vždy důležité si uvědomit, jak je na tomto konkrétním parkovišti upravena přednost v jízdě, tedy jestli je zde vyznačená hlavní cesta a uličky k parkovacím místům jsou vedlejší komunikace, nebo jestli zde platí přednost zprava.

Pokud se na parkovišti nenacházejí označení hlavní silnice, vždy platí přednost zprava neboli tzv. pravidlo pravé ruky. Na to řidiči často zapomínají a pak dochází ke zbytečným kolizím. Jelikož se vozidla na parkovištích obvykle nepohybují velkou rychlostí, při střetu dvou automobilů dojde zpravidla jen k pomačkání nebo poškrábání plechů, horší to však bývá za situace, kdy řidič automobilu nedá přednost například motorkáři nebo cyklistovi.

Dojde-li přece jenom k nehodě, rozhodně z místa nehody neodjíždějte. Škody na druhém vozidle jsou při vámi zaviněné nehodě hrazeny z vašeho povinného ručení. Takže pokud o zavinění nehody není pochyb, sepište záznam o dopravní nehodě a událost nahlaste své pojišťovně. V případě, že se s druhým účastníkem nehody nemůžete shodnout, čí vina to byla, zavolejte na místo Policii ČR, která následně věc vyšetří.

Ke střetu s jiným vozidlem samozřejmě nemusí dojít pouze z důvodu nedání přednosti. Nejtypičtějším případem způsobení škody jiné osobě bývá poškození jiného vozidla při parkování nebo při výjezdu z parkovacího místa. V takových případech pak řidič poškozeného vozidla zpravidla nebývá na místě nehody, pokud na něj z nějakého důvodu nemůžete počkat, abyste následně společně sepsali záznam o nehodě, nenechávejte za stěrači lístek, ale nehodu nahlaste Policii ČR. I zde pak platí, že by škoda na vozidle měla být uhrazena z povinného ručení viníka, pokud ten však z místa nehody odjede a nepodaří se jej zjistit, musí si poškozený uhradit škodu na svém autě sám na své náklady.

Na parkovištích však může dojít také ke srážce s chodcem. Některé osoby pohybující se na parkovištích se spoléhají na to, že je přece řidiči musí vidět, a chovají se velmi neopatrně. V některých případech už pak je velmi těžké střetu vozidla s chodcem zabránit.

Není nijak neobvyklé, že chodci zcela bez rozhlédnutí, nebo bez sledování aktuální dopravní situace procházejí za couvajícími automobily nebo za těmi, které již mají rozsvícené tzv. couvačky a zcela nečekaně vstoupí do jejich jízdní dráhy.

Právní předpisy kladou na řidiče, kteří couvají, velmi přísné požadavky, kdy tito ostatní účastníky provozu nesmí ohrozit, ale ani omezit. Jestliže dojde ke srážce chodce, policie vždy zkoumá, jestli řidič vozidla měl možnost chodce ve zpětných zrcátcích spatřit, jestli mohl předvídat, že mu chodec do jeho jízdní dráhy náhle vstoupí atp. Vždy je tak potřeba posuzovat všechny konkrétní okolnosti jednotlivého případu.

Na závěr jenom opakovaně upozorňujeme, že na parkovištích by všichni měli dbát zvýšené opatrnosti, a to nejen řidiči automobilů, ale také chodci.

Mgr. Michaela Tarjanová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100