Jako v zadýmené detektivce. Na kriminalistu z Ostravy nastražili kolegové past!

Dobře napsanou detektivku připomíná příběh, který v těchto dnech uzavřel Okresní soud v Ostravě. V hlavní roli se ocitl policista (39 let) sloužící u ostravské kriminálky, jenž podle žalobce porušil zákon. Pro známého (44 let) z Karvinska, který byl zapletený do nelegálního obchodování s tabákem, zjišťoval informace.

Ilustrační foto. Z akce Celní správy. | Foto: archiv Celní správy

Nakonec sám uvízl v důmyslné pasti, kterou nastražili jeho kolegové. Ti dokonce v počítačovém systému vytvořili falešný spis. Měli totiž obavy, že by případ, na kterém několik měsíců pracovali, mohl být zmařen. Jejich finta vyšla. Odhalili nejen cigaretové podvodníky na Karvinsku, ale dopadli i škodnou ve svých řadách. Sledování Policie tabákovou skupinu monitorovala delší dobu. Jeden z aktérů však pojal podezření, že je sledován. Proto požádal kriminalistu o nahlédnutí do spisu vedeného na jeho jméno. Ostuda! Poslanec Volný táhl Moravskoslezským krajem. Bez roušky a s lízátky Přečíst článek › Gang v té době nečekaně změnil styl komunikace, což policisty zaskočilo. Začali tušit, že se něco děje. Proto se rozhodli vložit do systému falešný spis s upravenými údaji. Dotyčný v něm sice figuroval, ovšem v jiném a poměrně nedůležitém případu, který s tabákem neměl nic společného. Podařilo se… Překupníci se uklidnili a začali opět „pracovat“ v původním režimu. Kriminalisté tak mohli akci dokončit a všechny zatknout. Zjistili také, kdo nahlížel do spisu. Trest Následovalo obvinění policisty i muže, pro kterého měl informace ze spisu zjišťovat. Okresní soud v Ostravě uznal kriminalistu vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby a vyměřil mu rok a čtvrt odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dvanáctiměsíční lhůtu. PŘEHLEDNĚ: Co čeká řidiče v Moravskoslezském kraji aneb důležité silniční stavby Přečíst článek › Uložil mu i tříletý zákaz činnosti u bezpečnostních sborů. Jeho známý vyvázl s podmíněným ročním trestem. Verdikt není pravomocný. Ostravský policista prozradil infromace pašerákům cigaret do Británie Podobný případ uzavřel ostravský soud i vloni. Obžalovaným byl ostravský policista (40 let), který měl vyzradit informace o probíhající mezinárodní akci zaměřené na pašování cigaret do Velké Británie. Téměř 40 tisíc testů. Odběrové centrum v ostravské nemocnici má za sebou rok Přečíst článek › Muž, působící jako komisař odboru hospodářské kriminality, podle obžaloby během soukromé oslavy informoval jednoho ze členů moravskoslezského gangu, že se ocitl v hledáčku ochránců zákona. Tím celou operaci zkomplikoval. Soud mu vyměřil tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební pětiletou lhůtu a na pět let mu zakázal službu v bezpečnostních sborech.

