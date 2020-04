Platí to zejména o drobných zlodějíčcích, kteří i za korunové krádeže mohou jít do vězení až na osm let. Takový trest hrozí například dvaadvacetileté dívce z Ostravy.

Tento týden se s nekalými úmysly vydala do obchodu ve Vratimově. Do kabelky si schovala dvě kávy za 468 korun. Takto bez zaplacení prošla pokladní zónou. Vzápětí ji zadržela ochranka. Káva putovala zpátky do regálu, žena skončila v rukou přivolaných policistů.

Jelikož byla v posledních třech letech za podobný delikt potrestána, následovalo obvinění z krádeže bez ohledu na hodnotu zboží. A sazba? Dva až osm let vězení. Za normálních okolností by to bylo od půl roku do tří let.

Pořádně nahnáno má zřejmě i neznámý zloděj, který se vloupal do vozidla značky Fiat zaparkovaného v Ostravě-Mariánských Horách. Po prohledání interiéru vzal nakonec jen technický průkaz a zelenou kartu. Nyní se modlí, aby na něj policisté nepřišli.

Před stavem nouze by mu hrozily maximálně dva roky žaláře, teď je to čtyřnásobně více. „Muži zákona v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli po jeho dopadení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.