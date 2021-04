Havířovští policisté zadrželi dva muže, kterým prokázali přes desítku krádeží katalyzátorů z osobních vozidel.

Zloději kradli katalyzátory z aut převážně v Havířově. | Foto: PČR

Starší z nich (32 let), muž s vězeňskými zkušenostmi, vyrážel do ulic společně s dosud netrestaným společníkem (20 let). Podle výpovědí obou výtečníků si nejprve cíl vytipovali a svoje role předem rozdělili. Pak se vzájemně pohlídali a zisk z prodeje si rozdělili.