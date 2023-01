SBD NH tak přišlo o dvacet milionů. Družstvo své pohledávky přihlásilo do insolvenčního řízení. Do tří let by se do jeho pokladny mělo vrátit 55 procent z neuhrazené pohledávky.

„Bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma osobám (ročník 1965, ročník 1948), které byly obviněny ze spáchání přečinu Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti,“ uvedla na dotaz Deníku Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Podle informací Deníku jde o Petra O. a Radomíra P. V případě odsouzení jim hrozí až tři roky vězení. Oba jsou stíháni na svobodě.

Deník o případu již několikrát informoval. Vedení družstva na podzim 2021 na svých webových stránkách zveřejnilo oznámení. Podle něj se dva z devíti členů představenstva v roce 2019 bez vědomí družstva rozhodli investovat dvacet milionů korun do směnek Arca Investments a. s.

„O této finanční operaci nebyli informováni ostatní členové představenstva, ředitel družstva ani kontrolní komise,“ stálo ve vyjádření.

Podle Petra O. šlo o investici, která měla družstvu přinést zisk. „Uvedená investice byla vedena snahou o zhodnocení finančních prostředků družstva,“ řekl již dříve Deníku Petr O., který odmítl, že by vedení družstva o investici nevědělo.

„Nezříkám se své odpovědnosti za podpis směnek a smlouvy vztahující se k této investici, ale vedení družstva o tom muselo vědět. Tu investici doporučila ekonomická náměstkyně družstva, která je současně zástupkyní ředitele. Předpokládám, že si vedení družstva takové důležité informace předává. Podle sdělení ekonomické náměstkyně se mělo jednat o bezpečnou investici. Této investice se mimo jiné subjekty účastnilo i dalších čtrnáct bytových družstev napříč celou republikou a také Svaz českých a moravských bytových družstev, kde je ekonomická náměstkyně družstva řadu let členkou kontrolní komise svazu,“ vysvětloval Petr O. krátce po krachu společnosti Arca. Jak zdůraznil, je nemyslitelné, aby z účtu družstva odešlo dvacet milionů korun, aniž by o tom vedení nevědělo.

Jak dlouho vyšetřování potrvá, není zatím jasné. „Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá vyšetřování, nemůžeme nyní sdělit bližší informace,“ dodala Michalíková.

Krach společnosti Arca Investments a. s., patřil k největším od devadesátých let minulého století. Firma zanechala obrovské dluhy v celkové výši bezmála 23 miliard korun. Věřitelů jsou téměř dva tisíce. Mezi nimi je i řada bytových družstev z celé České republiky, které investicemi volných peněz do směnek chtěly získat další prostředky. Stejně postupovalo i SBD NH.