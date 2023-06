Nyní se kněz nachází v Ostravě, kam přicestoval z farnosti Sebranice u Litomyšle, kde dosud působil. Zástupci Salesiánů Dona Boska dospěli k závěru, že setrvání P. Josefa K. v Sebranicích není vhodné. Po vzájemné dohodě se proto přestěhoval do Ostravy do tamní salesiánské komunity. Zde podle vyjádření provinciála salesiánů Martina Hobzy bude žít se salesiány bez pastoračního pověření.

„Bude mít potřebné zázemí a péči. Není izolovaný, je možné být s ním v kontaktu. Opatření, která mu byla uložena, jsou zajištěna,“ uvedl v prohlášení provinciál Salesiánů Dona Boska Martin Hobza. Deník požádal představitele salesiánů o možnost osobního setkání s P. Josefem K. a poskytnutí mu dostatečného prostoru k vyjádření.

Delikty spadají až do osmdesátých let

O případu podrobně informovali salesiáni na svých webových stránkách s tím, že první oznámení na kněze přišlo již v roce 2019. „V roce 2019 přišlo na vedení Salesiánské provincie Praha oznámení, že se v osmdesátých a devadesátých letech měl P. Josef dopustit jednání, spočívajícího v nepřípustných dotycích vůči nezletilým. Případ byl prošetřen podle závazných celocírkevních pravidel a zaslán do Říma,“ uvedl Hobza s tím, že koncem ledna roku 2022 přišel z Říma dekret, kterým bylo P. Josefu zakázáno pobývat o samotě s nezletilými osobami mladšími osmnácti let a konat s nimi výchovnou nebo pastorační činnost. Biskupství královéhradecké ho ke konci téhož měsíce uvolnilo ze služby výpomocného duchovního v diecézi, kde působil.

Přišlo další oznámení

V květnu roku 2022 přišlo druhé oznámení podobné tomu prvnímu. „Opět proběhlo řádné šetření a materiály byly zaslány do Říma. Protože rozhodnutí odtud stále nepřichází, rozhodli se provinciál i královéhradecký biskup zakázat otci Josefovi veškerou pastorační činnost,“ napsal Martin Hobza, který v rámci e-mailové korespondence následně vysvětil, proč není vhodné, aby se Deník osobně setkal s P. Josefem K. „Vzhledem k tomu že v současné době probíhá stále církevní proces týkající se druhého oznámení, a v prohlášení je také výzva, aby se případné další oběti mohly přihlásit, je nežádoucí, aby P. Josef mohl i nepřímo ovlivňovat oběti a případné další zainteresované osoby prostřednictvím médií,“ vysvětlil Hobza.

Přiznání Josefa K.

Samotný P. Josef K. se k obvinění částečně vyjádřil ve sdělení, které zaslal svým známým. Jeho stanovisko se objevilo i v prohlášení salesiánů. V něm P. Josef K. mimo jiné uvádí: „Vůbec nepopírám, že jsem se dopustil nepřípustných dotyků, z čehož jsem obviněn. Když jsem si při návštěvách rodin s dětmi hrál, různě je bral do rukou, měl je na klíně atd., tam takových nevhodných dotyků mohlo být i povícero. Nevzpomínám si ale na žádný aktuální projev v dané chvíli nějakého nemilého překvapení, nevole, zděšení atd., a to jak ze strany dětí, tak rodičů, přestože tyto moje aktivity probíhaly v přítomnosti ostatních členů rodiny, dětí a většinou i rodičů. Tragédie je v rozdílném chápání věci. Vůbec mě v dané chvíli nenapadlo, že to, co já jsem v dané chvíli nebral nějak vážně, mohlo druhou stranu hluboce zranit, což se mohlo výrazněji projevit třeba až později při nějakých dalších jiných životních nepříznivých zážitcích. Nynější společenské smýšlení a hodnocení je v této oblasti mnohem citlivější, než tomu bylo dříve.“

Šetření zmíněných případů probíhá po církevní linii. Byli vyslechnuti kněz, oběti i osoby, které mají k událostem co říci. „Obětem bylo sděleno jejich právo nahlásit toto oznámení na policii. Oběti tuto možnost nevyužily a ani neměly zájem o zveřejnění kauzy a přály si zůstat v anonymitě,“ uzavřel Martin Hobza.

K tématu

Kdo jsou Salesiáni Dona Boska

Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského) jsou významnou římskokatolickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Už od 19. století také prostřednictvím misií, poskytováním exercicií a výpomocí ve farní struktuře diecézí. V současné době patří k největším a nejvlivnějším řeholním společnostem, ať už jde o počet členů, nebo o počet členů ve vedení římskokatolické církve. Zdroj: czwiki.cz