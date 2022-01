Obžalobě čelilo sedm mladých mužů z Ostravska a Karvinska v čele s Mario N. (26 let). Některým hrozilo až dvanáct let žaláře. Díky přiznání a prohlášení viny vyvázli s poměrně příznivými tresty, někteří do vězení vůbec nemusejí.