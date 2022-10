„Obžalovaný měl ve společném záměru s dalšími osobami soustavně krátit daňové povinnosti ve velkém rozsahu a získat tak pro organizovanou zločineckou skupinu řízenou Radkem Březinou neoprávněný majetkový prospěch zatajením a neodvedením daně z lihu, který obchodní společnost nakoupila bez spotřební daně za účelem jeho denaturace pro výrobu autokosmetiky,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Martina Schwettrová s tím, že Jedinák čelil žalobě ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a za účast na organizované zločinecké skupině. Hrozilo mu pět až deset let vězení. Dohoda se žalobcem mu zajistila trest po spodní hranici sazby. Dostal také peněžitý trest lehce přesahující půl milionu korun korun a pět let nesmí působit ve vedení firem. Navíc ještě musí státu uhradit vzniklou škodu

Verdikt ale zatím není pravomocný. Jedinák si ponechal lhůtu k vyjádření. Odvolal se nemůže proti uznání viny, pouze proti výši trestu.

Podle státního zástupce pětapadesátiletý Jedinák spolupracoval s několika majiteli likérek, kteří odebírali nezdaněný líh pocházející od Březiny. Za tímto účelem založil v Ostravě firmu Mersy. Jeho hlavním úkolem bylo zajišťovat dostatek kolků pro lahve s nelegálním alkoholem. Ty získával tak, že se v likérkách na lahve nelepily vůbec a vydávaly se za zničené, popřípadě se lepily speciálním lepidlem, aby se pak daly strhnout a použít na lahve s nelegálním obsahem. V organizaci působil od roku 2010 do roku 2012 a s jeho přičiněním vznikla státu škoda okolo 30 milionů korun.

Jedinák u soudu uvedl, že se cítí vinen. Do obchodu se podle svých slov zapojil ze zoufalství. „Neměl jsem zaměstnání. Tímto způsobem jsem to řešil," uvedl. Dodal, že se cítí být využit z nevědomosti, znovu by něco takového nedělal.

Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál jako hlavní organizátor Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v ČR objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami s jedovatým metylalkoholem. Kvůli složité kauze, v níž tyto lihoviny způsobily do února 2014 celkem 48 úmrtí, se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách. Řetězce zaměřené na nelegální výrobu lihovin fungovaly před metanolovou kauzou dlouhé roky. Největším případem byla právě Březinova skupina.