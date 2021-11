Plnými hrstmi jej rozhazoval šestadvacetiletý novopečený otec Roman K. z Ostravy. „Před týdnem se mi narodil syn Tobiáš. Je teď pro mě prioritou. Už nikdy nic neudělám, chci žít v klidu a vidět vyrůstat svého syna. Té věci, za kterou jsem teď souzený, hrozně lituji. Byla to má největší chyba. Měl jsem úplně vypatlanou a vyjeb… hlavu. V té době jsem bral drogy. Teď jsem už čistý,“ kál se Roman K.

Vyděšený protivník se dal na útek, spadl však. Roman K. ho kopal a snažil se ho bodnout. Dotyčný naštěstí většinu ran vykryl sportovní taškou, kterou si chránil tělo. Přesto utrpěl řezné poranění ruky. Útočník přestal až po zásahu svědka a ženy, jež z okna křičela, že volá policii.

Napadený mladík uvedl, že nechápe, proč na něj Roman K. zaútočil. „Tu dívku jsem znal. Ale byli jsme jen kamarádi. Nevím, proč to udělal,“ řekl s tím, že se nakonec z Ostravy raději odstěhoval. „Nechtěl jsem ho už potkávat, navíc to bylo i kvůli práci,“ dodal.

Bez drog

Roman K. u soudu několikrát zopakoval, že je mu všeho líto. Prohlásil, že přestal brát drogy, po propuštění z vazby se podrobuje drogovým testům.

„Změnil jsem. Ve vazbě jsem vše pochopil a teď vím, co v životě chci,“ doplnil. Podle svých slov by s nesmírnou pokorou a vděkem přijal podmíněný trest bez ohledu na zkušební lhůtu. „Chci být se synem,“ vysvětlil.

Za vydírání mu hrozí pět až dvanáct let vězení. „Vím, že moje šance není velká, ale moc o to prosím,“ žadonil Roman K. Státní zástupce pro něj v rámci podané obžaloby navrhl nepodmíněný trest na spodní hranici sazby. To ale bylo ještě předtím, než se Roman K. u hlavního líčení ke všemu přiznal a takzvaně prohlásil vinu.

Soud za této situace nemusí provádět náročné dokazování a volat svědky. Prohlášením viny si Roman K. může zajistit shovívavost senátu. Zda to ale bude stačit na uložení podmíněného trestu, není jasné. Hlavní líčení pokračuje.