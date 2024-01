/VIDEO/ Případ krádeže a zničení dvou cenných soch v Karviné, v němž figurují muži z Ostravska, Karvinska a Olomoucka, se komplikuje. Vandalským činem se ve čtvrtek začal zabývat odvolací Krajský soud v Ostravě. K jednání v početném zastoupení dorazili i příbuzní obžalovaných. A bylo docela rušno…

Atmosféra na chodbě Krajského soudu v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Předseda senátu nepovolil vstup dětem mladším patnácti let. Atmosféra byla chvílemi nervózní, k incidentům ale nedošlo. „Můj syn je nevinný,“ prohlásila starší žena, kterou doprovázelo několik mladíků.

Zmizelé sochy

Nejprve si připomeňme, o co v kauze šlo. Předloni v květnu zmizely v Karviné dvě cenné sochy. Socha dívky s názvem Živý pramen z lázeňského parku v Darkově a socha Bojovníka, jež stávala naproti OD Prior. Socha dívky je dokonce zobrazena v logu Lázní Darkov a je dílem akademického sochaře Jana Kodeta. Zloději, které si najal organizátor, sochu shodili z podstavce. A jelikož vážila přes 100 kilo, přivezli si nákupní vozík z nedalekého hypermarketu a odvezli ji k dodávce, která na ně i s komplicem čekala o několik stovek metrů dál v Lázeňské ulici.

VIDEO: Zloději soch z lázeňského parku v Karviné u soudu. Kdo se přiznal

Aby se vyhnuli noční policejní kontrole, nechali zloději dodávku i s lupem do rána odstavenou na parkovišti u sauny a do Ostravy odjeli až ráno. Tam sochu rozřezali a druhý den ji odvezli do výkupny šrotu v Bystročicích na Olomoucku, s jejímž majitelem byli na odkupu domluveni. Sochu Bojovníka zloději přivezli v celku. Za umělecká díla v hodnotě několika milionů korun dostali desítky tisíc korun.

První tresty

Případem se nejprve zabýval Okresní soud v Karviné. Ten organizátorovi a pěti mužům z Karvinska a Ostravska vyměřil nepodmíněné tresty. Majiteli sběrny z Olomoucka uložil podmíněný a peněžitý trest. Trest stihl i sběrnu. Jako právnická osoba má zaplatit dva miliony korun.

VIDEO: Ukradené sochy z karvinských lázní už neuvidíte, roztavili je v Olomouci

Tři z odsouzených verdikt přijali. Zbylí, mezi nimi majitel výkupny šrotu i samotná sběrna, se odvolali ke Krajskému soudu v Ostravě. Odvolala se i žaloba. Jednání bylo nařízeno na čtvrtek. Konečný rozsudek ale nepadl. Pokračovat se bude v únoru. Důvody jsou hned dva.

Je ve vězení

Krátce před čtvrtečním zahájením vyšlo najevo, že se jeden z aktérů nachází ve vězení. Jednat v jeho nepřítomnosti nebylo možné. Den předtím navíc soud od obhájce obdržel nový znalecký posudek, podle kterého byla hodnota jedné ze soch nižší, než stanovil původní posudek. Změna je tak zásadní, že by se obžalovaní mohli dostat do nižší trestní sazby. S posudkem se nyní musí seznámit obžaloba i další advokáti. Své stanovisko bude muset přednést i expert, jenž vypracoval první posudek.