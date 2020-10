Nevyslyšel argumenty nenapravitelného zloděje (23 let) a nekompromisně jej poslal na dva roky za mříže. Významnou roli sehrálo nejen to, že mladík kradl za stavu nouze, ale také jeho trestní minulost. Za sebou má totiž třiadvacet odsouzení.

Muž z Novojičínska si letos v dubnu odnesl z drogérie ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor za 499 korun. Okresní soud v Novém Jičíně mu za to koncem září vyměřil dva roky ve věznici s ostrahou. Použil přitom ustanovení, podle kterého lze za krádež během stavu nouze uložit trest ve zpřísněné sazbě, a to dva až osm let. Za běžné situace by mu hrozily maximálně tři roky.

Odvolání

Muž s právní kvalifikací ani výší trestu nesouhlasil a odvolal se k ostravskému krajskému soudu. „Namítám, že se soud prvního stupně dostatečně nezabýval tím, nakolik mělo odcizení tak intimní věci jako je vibrátor zásadní dopady na společnost. A zda lze takový čin sankcionovat sazbou dva až osm let nepodmíněně,“ uvedl obhájce Lukáš Seibert a dodal: „Krádež vibrátoru je stejně nebezpečná za normálního stavu jako za stavu nouze“.

Zloděj vibrátoru však u ostravského odvolacího soudu neuspěl. Senát sice původní verdikt zrušil, v rozsudku ale provedl jen drobné úpravy. Právní kvalifikaci i dvouletý trest ponechal. Podle soudu je použití přísnější sazby zcela správné a oprávněné.

Kamarádka

K činu došlo 6. dubna. Muž v drogérii nakupoval hygienické potřeby. Pak si u stojanu se zlevněným zbožím všiml vibrátoru za 499 korun. Schoval jej pod bundu a zamířil k pokladně, kde zaplatil jen drobný nákup. Později ho za přispění kamerového záznamu dopadla policie.

„Když jsem spatřil vibrátor, napadlo mě, že bych ho dal kamarádce, kterou nechci jmenovat,“ uvedl obžalovaný, jenž má za sebou třiadvacet odsouzení. Vesměs šlo o majetkové delikty. Z vězení se naposledy vrátil v říjnu 2019 po odpykání dvaceti měsíců za krádeže. Jak uvedl předseda odvolacího senátu, soud zkoumal i možnost uložení trestu pod spodní hranici, k tomu ale nenašel žádný důvod.

„Ukradl věc ze své ryzí rozmařilosti. Nebyla to pro něj věc nezbytná pro uspokojení hladu nebo jiných základních potřeb,“ řekl soudce, podle kterého je mladík nepoučitelný, o čemž svědčí jeho trestní minulost. Verdikt odvolacího soudu je pravomocný.