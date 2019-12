Trest mu v těchto dnech uložil Okresní soud v Ostravě za nepřístojnosti, kterých se pětadvacetiletý exhibicionista dopustil během říjnového utkání Baníku se Zlínem na Městském stadionu v Ostravě.

Fanda Zlína se během zápasu vysvlékl donaha, vzápětí se postavil na vytržené dveře mobilní toalety. Jeho kamarádi jej poté jako na trůnu snášeli ze schodů dolů. Přestože bylo poměrně chladno, výtržníkovi zima určitě nebyla. V krvi mu totiž kolovalo velké množství alkoholu. Upravený snímek, který pořídil někdo ze zlínských příznivců, se objevil na sociálních sítích.

Muž byl uznán vinným z výtržnictví. Soud mu vyměřil šestiměsíční trest s odkladem na dvacetiměsíční zkušební lhůtu. Mladík dostal i roční zákaz vstupu na fotbalová utkání organizovaná Ligovou fotbalovou asociací a Fotbalovou asociací ČR. Verdikt vynesený formou trestního příkazu nabyl před Vánocemi právní moci.

„Střízlivěl“ na záchytce

Fanouška policisté zadrželi ještě na stadionu. Jeho zjištění a odhalení nebylo nijak komplikované. Policisté na fotbalových zápasech situaci v ochozech standardně monitorují, což jim umožňuje okamžitě zasáhnout, případně později díky kamerovým záznamům výtržníky identifikovat. Výslech muže byl možný až druhý den poté, co vystřízlivěl na záchytce.

Zlínskému příznivci nyní nezbude nic jiného než „sekat latinu“. Pokud by během dvacetiměsíční zkušební lhůty znovu porušil zákon, půlroční trest by si musel odpykat ve vězení. Do velkých potíží by se dostal i v případě nerespektování ročního zákazu vstupu na fotbalové zápasy.