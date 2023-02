Během středečních závěrečných řečí státní zástupce Vít Legerský uvedl, že obhajoba nepřinesla žádné nové důkazy, na základě kterých by obnova mohla být povolena. „Je omíláno stále totéž," prohlásil žalobce. Kramného advokátka Jana Rejžková je naopak přesvědčena, že nové znalecké posudky vnášejí do celé kauzy zcela jiný pohled. „Nové důkazy jsou způsobilé pro povolení obnovy,“ řekla Rejžková.

Podle novely trestního řádu žádost o obnovu procesu posuzuje jiný senát než ten, který vynesl rozsudek. Celý proces má dvě fáze. V té první soud rozhoduje o povolení, či zamítnutí obnovy procesu. Pokud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro obnovu procesu, nastává druhá fáze. Tu jasně definuje novela trestního řádu s tím, že obnovené hlavní líčení povede senát, který původně rozhodoval.

Pokud by ostravský soud v pátek obnovu povolil, znamenalo by to zrušení dřívějšího pravomocného rozsudku a propuštění Kramného na svobodu. Soud by následně pouze zvažoval to, zda jsou důvody pro uvalení vazby. O vině, či nevině by se rozhodovalo v novém procesu.

Kramný byl v roce 2016 pravomocně odsouzen k 28 rokům vězení. Podle obžaloby v létě 2013 během rodinné dovolené v Egyptě zabil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Kramný po celou dobu vinu odmítá. (per)