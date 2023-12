Mezinárodní zátah

Kriminalisté NCOZ se případem zabývali od počátku roku 2021 v rámci společného vyšetřovacího týmu s finskou policií a finským státním zastupitelstvím. Kriminalisté spolupracovali také s Europolem a Eurojustem (Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech). V závěrečné fázi při zatýkání asistovala zásahová jednotka moravskoslezské policie.

VIDEO: Ostrava i Finsko. Policie rozprášila gang obchodníků s bílým masem

„Zadržené osoby měly nejméně od počátku roku 2019 vytvořit skryté společenství vzájemně kooperujících osob, v němž si měly rozdělit úkoly související s organizováním a provozováním sexuálních služeb. Jejich činnost spočívala v náboru dívek. Následně je měly dopravit do místa prostituce – šlo o Ostravsko, další místa v České republice a území Finska,“ popsal kuplířskou síť Jaroslav Ibehej, mluvčí NCOZ s tím, že šlo o desítky dívek.

Letenky, ubytování

Organizátoři jim objednávali a hradili letenky do Finska a zpět, kde jim platili i ubytování. Dále zajišťovali inzerci nabízených služeb na erotických internetových portálech. Měli na starost i komunikaci s jejich zákazníky. Od dívek přebírali část výdělku, který si rozdělovali.

Případ kuplířství z MS kraje se komplikuje. Erosenkám se mluvit nechce.

Jejich zisk činil několik milionů korun. Policisté jako výnos z trestné činnosti zajistili finanční prostředky v hodnotě několika milionů korun, bytové jednotky, osobní vozidlo značky Mercedes a další cenné věci.

Přiznání

Odposlechy, svědectví z Finska i další důkazy byly neprůstřelné. To pochopili i samotní kuplíři. Ještě před zahájením hlavního líčení se všech osm obžalovaných přiznalo. Za trestné činy kuplířství a legalizace výnosů z trestné činnosti jim hrozilo od dvou do osmi let vězení. Se státním zástupcem uzavřeli dohody o vině a trestu.

Osm let pro kuplířku. Erosenky obsloužily tisíce klientů z Karvinska a Ostravska

Většina díky tomu unikla žaláři. Hlavního organizátora poslal soud na pětatřicet měsíců do vězení. Šest dalších vyvázlo s podmíněnými a peněžitými tresty. Přišli také o peníze a věci získané z trestné činnosti. Poslední, jehož účast byla minimální, odešel jen s peněžitým trestem.

Verdikt na místě nabyl právní moci.