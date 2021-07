Kuriozita z obchodu v Ostravě. Zlodějka víno nejprve degustovala, pak až brala

Ke kurióznímu případu krádeže vyjížděli v uplynulém týdnu ostravští strážníci do jednoho z ostravských obchodních řetězců. Přímo na prodejně si u regálů s alkoholem jedenačtyřicetiletá žena otevřela láhev vína v hodnotě dvou set korun a to pak začala na místě konzumovat. Poté, co zřejmě vyzkoušela kvalitu vína, si láhev uschovala do tašky a prošla pokladnou bez zaplacení.

Ilustrační foto. Městská policie Ostrava, 21. října 2020. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň