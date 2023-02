Jak vše začalo? "Na konci druhého únorového pracovního týdne se stal obětí loupeže mladý muž z Havířova. Vše začalo poté, kdy si na sociální síti pro dospělé sjednal schůzku s mladou ženou. Na určené místo v Ostravě ovšem dojela se dvěma společníky. Muž chtěl nejprve od dohody odstoupit, ale pod příslibem staršího z dvojice, že ho odvezou na vhodné místo, kde bude s dívkou o samotě, nasedl k nim do auta na zadní sedadlo vedle ženy," uvádí mluvčí policie Daniela Vlčková.

Předtím jí dal dohodnutou finanční hotovost. Cestou do Havířova, kam měli namířeno, řidič zastavil na čerpací stanici a natankoval. Před odjezdem si žena sedla na přední sedadlo vedle řidiče a muž si sedl dozadu k poškozenému. "Když se auto rozjelo, agresivně a hlasitě požadoval po poškozeném muži nejprve vydání občanského průkazu a poté také peněz. Pohrozil mu, že pokud mu okamžité nevydá všechny své peníze, „tak ho klidně za jízdy vykope z auta“. Jelikož řidič jel vysokou rychlostí v levém jízdním pruhu, v obavě o svůj život, mu poškozený postupně doklad a peníze vydal. V Havířově zastavili a umožnili mu vystoupit z auta," pokračuje mluvčí.

Poté, co oloupený muž zavolal na linku 158, policisté okamžitě rozjeli pátrání. Do pěti minut popisované auto s osádkou zastavili a zkontrolovali policisté oddělení hlídkové služby. Všichni tři byli následně zadrženi.

"Oba muži (19 a 30 let) i žena (19 let) své konání bagatelizovali, či dokonce popírali. Ovšem zjištěné skutečnosti vedly havířovské kriminalisty k závěru, že trestný čin spáchali po společné domluvě a rozdělení úloh s cílem zmocnit se za užití násilí cizích peněz. Všechny tři obvinili ze spáchání zločinu loupeže formou spolupachatelství, za což každému z nich hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Nejstarší z obviněných je vzhledem k trestní minulosti v současnosti ve vazbě," dodala mluvčí.