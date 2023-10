Kriminalisté ze 4. oddělení obecné kriminality Ostrava vyšetřují okolnosti závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví. K události došlo koncem září v podvečerních hodinách v Ostravě-Porubě. Policisté žádají případné svědky loupežného přepadení o součinnost při prověřování.

K samotnému incidentu došlo v sobotu 30. září letošního roku kolem 18.10 hodin v Ostravě-Porubě, a to poblíž křižovatky ulic Martinovská a Opavská. Na tomto místě, konkrétně na travnaté ploše (viz přiložené fotografie) mělo dojít k fyzickému napadení poškozeného a následnému odcizení mobilního telefonu.

Na tomto místě v ulici Opavské v Ostravě-Porubě došlo k loupežnému přepadení.Zdroj: se souhlasem PČR

„Díky rychlému oznámení na tísňovou linku 158 policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2 možného podezřelého zadrželi poblíž místa činu. Na základě informací od oznamovatele bylo dále zjištěno, že samotný incident viděl až ke konci, kdy však uvedl, že místem měli procházet asi čtyři mladíci, na které se nyní kriminalisté obrací. Ti by mohli být důležitými svědky inkriminovaného loupežného přepadení," sdělila Eva Michalíková z Moravskoslezské policie.

Porubští kriminalisté obvinili 26letého muže ze spáchání zločinu loupeže a přečinu výtržnictví. Komisař podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Odcizený mobilní telefon již byl vrácen zpět do rukou okradeného. V případě odsouzení hrozí obviněnému až 10 let vězení.

„Žádáme skupinku mladíků, kteří v danou dobu místem procházeli a mohli vidět to, co samotnému napadení předcházelo, aby se obrátili na bezplatnou linku 158 nebo přímo na kolegy z kriminální služby sídlící v ulici Dělnická 392/10, Ostrava-Poruba. Také se obracíme na ostatní možné svědky, kteří napadení zaznamenali, aby se rovněž policistům přihlásili," doplnila závěrem Eva Michalíková.