/FOTO/ Obrovskou radost měl milovník motorek z Ostravy (49 let), když se mu ozvali kriminalisté z Ostravy-Vítkovic. Potěšili ho zprávou, že zajistili dva ze tří motocyklů, které mu letos v květnu někdo ukradl z garáže. Tehdy zmizelo i pracovní nářadí, vše za 800 tisíc korun. Majitel již nevěřil, že se někdy se svými věcmi, zejména motorkami, ještě setká…

Policie zajistila kradené motorky, Ostrava. | Video: Policie ČR

„Opravdu bych chtěl tímto policistům poděkovat. Nedoufal jsem, že mi vůbec něco najdou a vrátí. I přesto, že mi jeden ze tří mazlíků chybí, jsem neskutečně šťastný a z celého srdce děkuji, vážím si jejich práce,“ prohlásil dojatý motorkář.

Pátrání

Zloději se na místě krádeže pokusili rafinovaně zamést a znehodnotit stopy, nebylo jim to ale nic platné. „Kriminalisté shromažďovali důkazy, vyhodnocovali získané informace a operativní činností doslova vytrasovali směr, kde by se mohly věci nacházet. Spolupráce byla také mezi kolegy z jiných územních odborů,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Vjel do zákazu

K nalezení první motorky přispěla chyba a nepozornost řidiče. Ten totiž v Bohumíně v ulici Mlýnské zamířil do zákazu vjezdu, což neuniklo pozornosti tamních strážníků. Řidič se zalekl, motorku značky Honda XRV r. 1994 odložil a utekl neznámo kam.

Strážníci následně zjistili, že se jedná o motocykl v pátrání. Později se ukázalo, že ho řídil muž, který s vloupáním neměl nic společného. Motorku koupil za deset tisíc korun od muže, který ji měl za úkol prodat.

Skrýš

Kriminalisté pokračovali v pátrání po zbývajících věcech a pachatelích. Postupně rozplétali celý případ a stopy je nakonec přivedly do Rychvaldu na Karvinsku. V minulých dnech spadla klec.

„Při samotném ohledání místa byly v hospodářské budově nalezeny věci pocházející z vloupání do garáže. Policisté zajistili jak motocykl značky Jawa 660 Retro červené barvy, tak i pracovní nářadí,“ dodala Michalíková.

Zatčení

V rukou policie skončili dva muži (32, 36 let). Zodpovídat se budou z krádeže. Hrozí jim až pět let vězení. Vše naplánoval starší z dvojice. Jeho komplic zajistil vozidlo pro převoz. Po vypáčení garáže a překonání několika zámků vnikli do vnitřních prostor. Do přistaveného auta naložili tři motorky a další věci.

„Kriminalisté se případem stále zabývají. Prověřuji další dvě osoby – muže a ženu –, které by mohly mít s případem co do činění. Třetí motorka, která do současné doby nebyla nalezena, měla být prodána do zahraničí. Samozřejmě po ní dále pátráme,“ uzavřela Eva Michalíková.