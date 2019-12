„Dvojice měla v brzkých ranních hodinách v Ostravě-Mariánských Horách přistoupit k muži. Jeden z obviněných mu řekl, že se mu líbí jeho boty. Pod pohrůžkou násilí a fyzického útoku ho dvojice donutila boty vyzout,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Agresoři navíc vzali oběti hotovost z peněženky. Násilníci jsou obviněni z trestného činu loupeže. Ve vězení by mohli strávit až deset let. Byl podán návrh na uvalení vazby. Soud nakonec poslal do vazby pouze jednoho z útočníků, druhý je stíhán na svobodě.