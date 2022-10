Nejprve se po upozornění ostrahy vydali do podniku strážníci, v jejichž rukou skončil šestatřicetiletý zloděj. Tím ale případ neskončil. O dvě hodiny později byl v areálu spatřen druhý nepoctivec (26 let). Zřejmě spoléhal na to, že až se situaci uklidní, i s lupen nenápadně zmizí. Podcenil však pozornost ochranky. Na místo vyrazili přivolaní policisté z oddělení v Ostravě-Přívoze, kteří muže zajistili.