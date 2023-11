/FOTO/ Okresní soud v Ostravě se začal zabývat případem pětadvacetiletého Daniela B. V květnu letošního roku obžalovaný vyhrožoval pobodáním revizorům v tramvaji. To ale nebylo vše. Na začátku července, když jej sužovaly drogové abstinenční příznaky, napadl svou matku v bytě. I jí vyhrožoval ublížením na zdraví a zabitím.

Mladík se před soudem zpovídal z vyhrožování revizorům i z napadení matky. | Foto: Deník/Tereza Figalová

V pondělí před Okresní soud v Ostravě předstoupil pětadvacetiletý Daniel B. Poslední čtyři měsíce strávil ve vazbě. Jeden z důvodů Danielova pobytu ve vazební věznici je napadení dvou revizorů při kontrole jízdenek. „Situace se odehrála v polovině května na tramvajové lince číslo osm směrem do centra Ostravy mezi zastávkami Dům energetiky a Krajský úřad,“ uvedla žalobkyně.

Pracovníci Dopravního podniku Ostrava vyzvali cestující, ať jim předloží jízdenky. Když se dostal na řadu Daniel, tak odmítl ukázání jízdenky i dokladů. Revizorům sdělil, že na následující zastávce vystoupí, ti po něm ale nadále vyžadovali jízdenku a doklady. Daniel se rozzuřil a začal křičet, že mužům podřízne krk a následně ukázal zavřený kapesní nůž.

Na zastávce Krajský úřad vystoupil s revizory, kde vytáhl nůž s otevřenou čepelí a přibližoval se k nim. Revizoři Danielovi nastříkali do očí pepřový sprej a on v důsledku podráždění zraku odešel. „Před nástupem do tramvaje jsem si aplikoval vysokou dávku drog a byl jsem přesvědčený, že se mi revizoři snaží ublížit,“ řekl Daniel B. Soudce Karel Kudrna dodal, že situace je vyřešená, protože obžalovaný přiznal vinu.

Druhý případ se stal tento rok v červenci ve Slezské Ostravě, konkrétně v Kunčičkách. Daniel u soudu přiznal, že je závislý na drogách. „Vulgárně křičel na matku, protože mu nedala alespoň sto korun. Následně ji kopl do nohy a řekl, že má krizi a potřebuje sehnat peníze na drogy, aby si mohl píchnout,“ konstatovala žalobkyně.

Matce vyhrožoval s kladivem v ruce zabitím, když mu nepošle peníze. Následně ji v hádce několikrát uhodil a vulgárně jí nadával. Obžalovaný situaci popírá a tvrdí, že na matku fyzicky nešáhl. „Na drogách jsem závislý a ten den jsem neměl dávku, kterou jsem k životu potřeboval a vylil jsem si vztek na matce,“ vysvětlil Daniel B. Dodal, že jí nevyhrožoval zabitím a kladivo si vzal, aby mohl opravit poličku v pokoji. Matka utekla do blízkého obchodu a ze strachu zavolala na tísňovou linku Policie České republiky.

Obžalovaný si není vědom, že by matce fyzicky ublížil nebo jí vulgárně nadával. Podle něj celá situace byla odlišná. Hlavní líčení bylo odročeno.