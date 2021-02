"V polovině prosince 2020 jsme přijali oznámení o vloupání do vozidla v Ostravě - Porubě. Následující dny oznámení přibývala a to i na jiných místech v Ostravě. Téměř ve všech případech si neznámý pachatel vybíral místa, které nebyly snímány kamerovým systémem," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Pomohlo i DNA

Muži zákona začali s prověřováním a shromažďováním důkazů. Kriminalisté na základě operativní činnosti vyprofilovali možného pachatele, kterým byl muž z Ostravy. Také zajištěné a vyhodnocené stopy DNA jejich tvrzení potvrdilo. Po předchozím souhlasu státního zástupce byl muž doma zadržen.

"S kriminalisty spolupracoval, doznal se k 20 případům vloupání do vozidel. Do výslechu uvedl, že měl vždy rozbít skleněnou výplň a potom odnést vše, co bylo pro něj zajímavé. Většinou to byly cenné věci, které mohl prodat, například auto-kamery, značkové sluneční brýle, ale také zapomenutá peněženka včetně peněz, osobních dokladů a platební kartou," řekla dále mluvčí policie.

Také měl odcizit dokumenty, které při útěku v trávě odhodil, když zjistil, že jsou pro něj nedůležité. V jednom případě byl recidivista zadržen v obchodě, kdy si měl pod bundu schovat čokoládu a s touto projít přes pokladnu.

Komisaři sdělil, že měl na ni chuť, ale už neměl tolik peněz, aby ji mohl s ostatním zbožím zaplatit. S muži zákona spolupracoval, ke svému jednání se přiznal s lítostí, že peníze potřeboval na jídlo. Celkem měl způsobit škodu přes 150 tisíc korun.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu krádež a z přečinů poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

"Uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru odsouzen a potrestán. Vzhledem k tomu, že se ji dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, mu nyní hrozí trest odnětí svobody za zločin od dvou do osmi let. Za normálních okolností by byla trestní sazba u tohoto přečinu maximálně na tři roky," dodala policejní mluvčí.