Bezkonkurenční „jedničkou“ se stal šestatřicetiletý muž sedící za volantem osobního vozidla. Auto na první pohled upoutalo pozornost hlídky městské policie. Mělo svérázné registrační značky, které – jak se záhy ukázalo –, byly vyrobeny ze sádrokartonu. Strážníci si několikrát ověřili, zda se kombinace písmen a čísel opravdu nachází na ryze stavebním materiálu.

Muž prohlásil: „Jel jsem s vozidlem pro přítelkyni do práce. Ty značky jsou udělané ze sádrokartonu, protože ty z auta jsou v depozitu. Jelikož jsem musel značky odevzdat, vyrobil jsem si je, ať můžu jezdit.“ Při dalším šetření se ukázalo, že motorista má navíc uložený zákaz řízení. Nyní ho čeká hned několik problémů. Obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí ho zřejmě nemine, za jízdu s takto upraveným vozem ho čeká i vysoká pokuta.

DRZOUN

Další výtečník (31 let), jenž měl zákaz řízení, doplatil na arogantní způsob jízdy. To, že neměl rozsvícená světla, byla banalita proti tomu, jak se zachoval vůči autohlídce městské policie. V Ostravě-Hrabové jí drze nedal přednost. Poté se pokusil ujet. Strážníci ho pronásledovali přibližně dva kilometry. Motorista nakonec uvízl ve slepé ulici. Hlídce tvrdil, že řidičský průkaz zapomněl doma. Záhy se ukázalo, že za volantem nemá co dělat.

Poslední hříšník (21 let) na sebe upozornil tím, že nesvítil. Kromě toho byl opilý. Po zastavení a výzvě k dechové zkoušce suverénně prohlásil: „Klidně dýchnu, nic jsem nepil.“ Přístroj ukázal více než jedno promile. A to znamená, že jde o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.