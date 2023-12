/VIDEO/ Svou družku v pokročilém stadiu těhotenství surově napadl Petr L. (32 let) z Ostravy. Bil ji pěstmi, kopal do žeber a nakonec ji dvakrát bodl nožem. Motivem činu byla žárlivost umocněná alkoholem a drogami. Přesně tohle tvrdí obžaloba, kterou v pondělí u Krajského soudu v Ostravě přednesl státní zástupce. Žena naštěstí přežila.

Soud s mužem obžalovaným z napadení družky. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Petr L. přijel k hlavnímu líčení v doprovodu rodinných příslušníků na invalidním vozíku. Zranil se při skoku z okna čtvrtého patra domu v Ostravě-Přívoze. Zabít se chtěl bezprostředně po výše popsané události. Lékaři ho zachránili, má však následky.

Nic jsem neudělal

Jako odpovídající trest vidí státní zástupce deset let ve věznici se zvýšenou ochranou. S tím ale Petr L. nesouhlasí. Odmítl prohlásit vinu, bavit se nechtěl ani o dohodě o vině a trestu. Během jednání chce prokázat svou nevinu.

Mizera přepadl v Ostravě stařenku. Ve čtyřiceti má za sebou přes 20 trestů

Družce podle svých slov neublížil. Prý se během hádky sama dvakrát bodla kuchyňským nožem. Na dotaz žalobce, jak vysvětlí řadu dalších zranění, mimo jiné svědčících o obraně, odpovědět nedokázal.

Alkohol, hádka

Drama se odehrálo vloni v červenci v Ostravě-Přívoze. Několik hodin předtím Petr L. užil pervitin. S družkou se po příchodu domů pohádal. Probírali těhotenství, nevěru i další věci. Petr L. postupně vypil celou lahev tvrdého alkoholu. „Pořád do mě jela, že jsem ji podvedl. Pak říkala, že dítě není moje. Vzala nůž, asi mě chtěla vystrašit. Řekla, že si něco udělá, Začal jsem se smát. Nevěřil jsem jí. Hrála mi herečku. Odpadávala, že umře,“ líčil obžalovaný během své překotné výpovědi, při které mu často nebylo vůbec rozumět.

VIDEO: Dezinformátor a policií hledaný Tomáš Čermák je zpátky v Česku

„Pak najednou řekla: Dívej, já jsem se píchla. Vzal jsem jí nůž z ruky. Pak jsme se zase bavili. Potom se píchla znovu. To už jí tekla krev. Namočil jsem ručník a poskytl jí první pomoc,“ dodal Petr L., který má již za sebou řadu odsouzení a také dva pobyty ve vězení.

A právě myšlenky na návrat za mříže ho vyděsily. Prý si byl vědom, jak to tam vypadá a dostal strach, že půjde znovu do žaláře. „Vybavil jsem si, co mě čeká ve vězení. Měl jsem strach, že mě zavřou na velké roky. Tak jsem skočil,“ dodal obžalovaný.

Dcera

Družka mu porodila dceru, o kterou se nyní Petr L. stará. Pomáhá mu jeho matka, která má dítě v pěstounské péči. Družka po porodu odešla.

Předvolání k soudu se jí zatím nepodařilo doručit. Na její osobní výpovědi obhajoba trvá. Hlavní líčení bylo odročeno. Petru L. hrozí pět až dvanáct let vězení.