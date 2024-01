Róbert R. u soudu prohlásil vinu a uvedl, že všeho lituje. Nakolik je jeho lítost upřímná, ví jen on sám. „To, co je v obžalobě, je pravda. Až později jsem si uvědomil, co jsem udělal. Spáchal jsem špatnou věc, je mi to líto. Tehdy jsem si to neuvědomoval,“ řekl u hlavního líčení. Všem obětem také zaslal omluvné dopisy.

Výsledkem byla vážná poranění hlavy, jež zanechají trvalé následky. K činu došlo vloni v lednu, ve středu si Róbert R. vyslechl rozsudek. Pykat bude nejen za výše popsaný útok, ale také přepadení ženy (70 let) a surové zbití muže, který se dožadoval navrácení ukradeného telefonu.

Za loupež a další činy mu hrozilo pět až dvanáct let vězení. Státní zástupce pro něj nejprve požadoval sedm a půl roku žaláře. Poté, kdy Róbert R. prohlásil vinu, původní návrh upravil na šest a půl roku s tím, že nižší trest si neumí představit. Senát Krajského soudu v Ostravě nakonec Róbertu R. vyměřil šest a půl roku ve věznici s ostrahou. Obžalovaný musí zdravotní pojišťovně uhradit náklady na léčbu prodavače ve výši bezmála čtvrt milionu korun. Rozsudek je pravomocný. Žalobce i obžalovaný jej na místě přijali.

Kriminalisté v šoku

Róbert R. má již za sebou dvě odsouzení, jedno za loupež. To, co provedl vloni v lednu, šokovalo i otrlé kriminalisty. V úterý 10. ledna se vydal do prodejny potravin v ulici Bohumínské v Ostravě-Muglinově. U sebe měl kladivo. „Požadoval lahev vodky a v okamžiku, když se poškozený k němu otočil zády, aby mu lahev podal, se k tomuto přiblížil a zaútočil na něj opakovaně kladivem, které si k tomu účelu na místo přinesl,“ konstatoval státní zástupce s tím, že po první ráně se prodavač dokázal otočit a další úder vykrýt. Lupič vzápětí utekl.

Provozovatel obchodu utrpěl těžká zranění, včetně poranění mozku. „…vpáčenou zlomeninu pronikající do dutiny lební s prokázaným roztržením tvrdé pleny mozkové v oblasti přechodu čelní a temenní krajiny vpravo a vpáčenými kostními úlomky do nervové tkáně mozku, krvácení pod tvrdou plenu mozkovou v rozsahu pravého, čelního, temenního i spánkového laloku mozku, krvácení pod měkké pleny mozkové,“ uvedl žalobce. Muž si následky zřejmě ponese do konce života, mimo jiné má problémy s hybností.

Vrať mi mobil

Na setkání s Róbertem R. nezapomene ani muž, který na něj narazil ve Slezské Ostravě. Mladík se jej nejprve zeptal, kolik je hodin. Kolemjdoucí vytáhl mobil a na displeji ukázal přesný čas. Obžalovaný mu přístroj vytrhl a začal utíkat. Okradený majitel se za ním rozběhl, přidal i několik nadávek. A to Róberta R. naštvalo.

„Vrátil se a kopem pravé nohy do oblasti hrudníku srazil poškozeného na zem. Ten upadl na chodník, a když v bolestech ležel, obžalovaný k němu přistoupil a udeřil jej dvakrát do oblasti hlavy. Pak mu prošacoval kapsy oděvu a z místa odešel,“ řekl žalobce. Zbitý muž utrpěl zlomeninu ruky.

Přepadl i seniorku

Obětí Róberta R. se stala také sedmdesátiletá seniorka, kterou přepadl v Moravské Ostravě. Nejprve do ní zezadu strčil a když upadla na zem, popadl její kabelku, kterou držela v ruce. Žena ji však pevně svírala. Ležící důchodkyni několik metrů táhl po zemi. Když se kabelky zmocnil, utekl. Žena utrpěla lehčí poranění.