Dohodu mezi obžalovaným a státním zástupcem umožňuje novela trestního zákoníku, která vstoupila v platnost 1. října. Muž čelil žalobě za vyhrožování teroristickým trestným činem, u něhož je sazba až dvanáct let vězení.

Roman M. letos v dubnu telefonoval na tísňové linky a vyhrožoval odpálením bomby v prodejnách obchodního řetězce Kaufland na Ostravsku. Představil se jako zástupce Islámského státu. Požadoval milion dolarů v padesátidolarových bankovkách a letadlo do Afghánistánu.

Ve skutečnosti žádnou bombu neuložil. Šlo pouze o primitivní formu pomsty ochrance Kauflandu, která ho údajně neoprávněně nařkla z majetkového deliktu. „Považoval to za příkoří," konstatoval státní zástupce.

Roman M. se tento týden u soudu k činu přiznal a projevil lítost.

„Cítím se vinen v plném rozsahu, je mi to líto. Kdybych věděl, jaká je tam sazba, určitě bych to neudělal. Bylo to z pomsty,“ řekl muž, který poté prohlásil, že by si představoval trest od tří a půl do pěti let.

Současně požádal o dlouhodobou ústavní protialkoholní léčbu. Státní zástupce pak vyjádřil ochotu jednat o dohodě o vině a trestu. Tu poté v pátek předložil krajskému soudu, který s ní souhlasil. Verdikt je pravomocný.